Joeman被日本「最強美腿」女優抱抱！爽到閉眼照曝光 女友回應了
百萬YouTuber、網紅Joeman頻道題材多元豐富，其中主打平價與奢華對決的單元「Joe是要對決」深受粉絲喜愛，他在最新一集邀請到兩位日本一線女優，分別是日本AV界「最強美腿」新有菜（舊名：橋本有菜）以及「第一美乳」櫻空桃拍攝「絲襪對決」，並找來拐拐講解絲襪優缺點；而新有菜在節目一開始便大方給Joeman「愛的抱抱」，讓他害羞到一度語塞，瞬間成為世界上最幸福的男人，對此，Joeman女友妮婭也回應了。
記者郭佩蓉/綜合報導
Joeman昨（17）日在YouTube頻道上傳最新影片，以「一線女優無預警參戰！11400元奢華絲襪對決50元平價絲襪」為題，找來日本AV女優新有菜和櫻空桃拍攝「絲襪對決」影片；豈料在介紹新有菜登場時，她突然給Joeman一個「愛的抱抱」展現熱情，讓Joeman頓時語塞，既害羞又興奮，還被製作人調侃：「你是不是太爽了啊！」接著Joeman也抓緊機會對女神告白：「謝謝，我可以了！仰慕她很久了！也可以算是陪伴了我很多歲月。」講完才想起女友，直冒冷汗：「拜託妮婭不要看到這段！」求生欲滿點，逗笑全場。
而櫻空桃出場時，也讓Joeman害羞到眼睛不知該看哪。錄影結束後，Joeman和兩位女優合影，並開心地在臉書、IG發文：「爽到忘記張開眼睛！一線女優無預警參戰對決，這週猛的！」貼文曝光後，已有近4萬人按讚，Joeman女友妮婭也親自回應：「沒事真的，工作嘛，真的是不得了了，跟我拍照好像都沒有笑這麼開心？」網友們也紛紛留言：「看來這集Joe是要處決了」、「完蛋了」、「支持處刑（沒）」、「完了」、「看來有人要睡沙發了」，Joeman也在IG限時回應：「只是工作啦。」