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LINE聯手中華電信推「5G資費」！4方案599元起　加送2000元和貼圖

▲LINE與中華電信合推「LINE MOBILE 5G 服務」，4大資費方案公開。（圖／記者張志浩攝）
▲LINE與中華電信合推「LINE MOBILE 5G 服務」，4大資費方案公開。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

LINE將與中華電信合作推出「LINE MOBILE 5G 服務」，今（18）日雙方宣布，將提供月繳599元、799元、999元、1399元資費方案，除了贈送市話分鐘數，還會加送LINE POINTS最多2000點（1點抵1元）、可兌換貼圖的LINE代幣最多1200枚，以及最多4組LINE MUSIC FUN PlUS鈴聲方案；5月21日前，新戶申辦LINE MOBILE 5G服務不限資費，可再享早烏優惠的LINE POINTS 500點加碼回饋。

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LINE表示，即日起LINE MOBILE 官方帳號 (ID：@linemobiletw）同步上線，消費者透過官方帳號就能申請LINE MOBILE 5G服務，此外，5月18日前加入官方帳號好友，還能免費下載人氣插畫家為LINE MOBILE 5G服務上線製作的限定應援貼圖。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲LINE MOBILE 5G 服務將有月繳599元、799元、999元、1399元資費。（圖／記者張志浩攝）
📍資費詳細內容
🟡599元：上網內含量24GB、超過上網量後「4G輕速吃到飽」，通話網內前5分鐘免費、網外30分鐘免費、市話40分鐘免費，辦理可獲LINE POINTS 250點、LINE代幣300枚。

🟡799元：上網內含量36GB、超過上網量後「4G勁速吃到飽」，通話網內前10分鐘免費、網外45分鐘免費、市話60分鐘免費，辦理可獲LINE POINTS 500點、LINE代幣600枚。

🟡999元：上網內含量60GB、超過上網量後「4G高速吃到飽」，通話網內免費、網外60鐘免費、市話75分鐘免費，辦理可獲LINE POINTS 1000點、LINE代幣900枚。

🟡1399元：上網內含量吃到飽、超過上網量後「5G高速吃到飽」，通話網內免費、網外110鐘免費、市話140分鐘免費，辦理可獲LINE POINTS 2000點、LINE代幣1200枚。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲即日起只要透過LINE MOBILE 官方帳號，即可快速申請5G服務。（圖／記者張志浩攝）
中華電信總經理郭水義表示，秉持「以容戶為中心」理念，此次中華電信與 LINE將相互結合，藉由 LINE MOBILE 5G 服務、LINE 的優質平台與中華電信5G品質發揮無限大的影響力，除了為客戶提供通訊、行動支付、行動體驗三大服務，也為台灣的5G應用與数位經濟，創造更好的起飛環境。

LINE 台灣執行長陳立人則提及，LINE持續實踐「Life on LINE」的企業願景，樂見用戶能運用 LINE 豐富的生態系與數位行銷管道，攜手產業夥伴共創共榮。這次LINE與中華電信結盟，不僅將擴大雙方生態系的影響力，帶來更多客戶，也期待未來在數位內容與創新技術等面向逐步開展合作。

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