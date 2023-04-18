LINE聯手中華電信推「5G資費」！4方案599元起　加送2000元和貼圖

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📍資費詳細內容
🟡599元：上網內含量24GB、超過上網量後「4G輕速吃到飽」，通話網內前5分鐘免費、網外30分鐘免費、市話40分鐘免費，辦理可獲LINE POINTS 250點、LINE代幣300枚。
🟡799元：上網內含量36GB、超過上網量後「4G勁速吃到飽」，通話網內前10分鐘免費、網外45分鐘免費、市話60分鐘免費，辦理可獲LINE POINTS 500點、LINE代幣600枚。
🟡999元：上網內含量60GB、超過上網量後「4G高速吃到飽」，通話網內免費、網外60鐘免費、市話75分鐘免費，辦理可獲LINE POINTS 1000點、LINE代幣900枚。
🟡1399元：上網內含量吃到飽、超過上網量後「5G高速吃到飽」，通話網內免費、網外110鐘免費、市話140分鐘免費，辦理可獲LINE POINTS 2000點、LINE代幣1200枚。
中華電信總經理郭水義表示，秉持「以容戶為中心」理念，此次中華電信與 LINE將相互結合，藉由 LINE MOBILE 5G 服務、LINE 的優質平台與中華電信5G品質發揮無限大的影響力，除了為客戶提供通訊、行動支付、行動體驗三大服務，也為台灣的5G應用與数位經濟，創造更好的起飛環境。
LINE 台灣執行長陳立人則提及，LINE持續實踐「Life on LINE」的企業願景，樂見用戶能運用 LINE 豐富的生態系與數位行銷管道，攜手產業夥伴共創共榮。這次LINE與中華電信結盟，不僅將擴大雙方生態系的影響力，帶來更多客戶，也期待未來在數位內容與創新技術等面向逐步開展合作。