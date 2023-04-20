為新住民解鄉愁　路竹家庭中心辦異國文化市集

高雄市政府社會局路竹新住民家庭服務中心在16日舉辦「咱ㄟ後頭厝雄溫暖」活動，透過異國文化展演、體驗市集等方式，新住民歡聚路竹新住民家庭服務中心一解鄉愁，社區民眾也能藉此體驗異國文化多元風貌。
記者賴正琳／綜合報導
這次活動由新住民舞蹈表演熱鬧開場，越南親子舞團團長阿鶯帶著孩子一手創立舞團，在舞蹈中加入現代舞元素，為傳統越式舞蹈注入嶄新生命，透過舞台展演，傳承母國舞蹈精神，讓孩子有機會了解媽媽的家鄉文化。現場提供異國傳統服飾體驗，也匯集世界各國文化美食，新住民紛紛端出自家拿手好菜，讓社區民眾目不轉睛口齒留美！來自中國四川的小惠說：「台灣大多數的川菜館會配合台灣人的口味習慣調整菜色，吃不到真正的四川口味，感謝新住民中心邀請設攤，所以就驕傲的將道地川味分享給社區民眾，讓大家一起感受真正的四川味」；來自菲律賓的莎莎說：「在台灣生活十多年，平日忙於工作與照顧家庭，現在退休了有更多時間參與新住民中心活動，走入社區，也認識更多一樣飄洋過海的姊妹們，彼此支持，擁抱在台灣的親人，非常溫暖。」
高雄市政府社會局長謝琍琍說，高雄市目前有6萬多位新住民全國第2多，市長相當重視新住民照顧工作，社會局透過新住民會館及5處新住民家庭服務中心、26處社區服務據點及110處關懷小站，提供新住民家庭支持。現今疫情趨緩，相關管制措施陸續放寬，邀請北高雄地區新住民家庭回中心相聚，凝聚情感進而形成互助支持系統，生活中遇到困難立即可得到協助，感受新住民娘家溫暖。
活動現場也設有家庭暴力及人口販運防治宣導，以遊戲闖關等輕鬆互動方式傳遞新住民自我保護觀念及求助管道，並連結內政部移民署高雄市第二服務站等公私部門提供新住民獎學金補助、就業媒合等宣導，認識職場安全及相關權益保障，減輕新住民經濟重擔。高雄市政府社會局長期陪伴新住民，成為新住民溫暖的依靠，相關活動資訊歡迎洽詢社會局婦女及保護服務科或各區新住民家庭服務中心。