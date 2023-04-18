登記參選大安區立委 羅智強遇鍾沛君盼「兄妹登山、各自努力」
國民黨台北市黨部自今（18）日起辦理立委初選第二階段領表登記，台北市第6選區（大安區）立委向來為熱門選區，前議員羅智強、台北市議員鍾沛君與前國安會副秘書長楊永明都有意參選。而羅智強、鍾沛君兩今上午則一前一後抵達黨部登記，兩人碰面除展現風度握手致意，羅、鍾受訪時也期許對方各自努力，盡力爭取選民認同。
記者翁子竣／台北報導
國民黨2024選舉掀起世代交替浪潮，鍾沛君今在台北市議員徐巧芯、李柏毅、游淑慧與張斯綱等人陪同下，率先抵達國民黨黨部領表登記參選大安區立委。在鍾沛君完成登記程序後，羅智強隨後則率台北市議員楊植斗、王欣儀等人到場登記；羅、鍾兩人不期而遇，並互相握手致意。
對於大安區是否上演激烈對戰？鍾沛君受訪時提到，周末剛好在國小有舉辦活動，羅智強捐高麗菜、他則買了雞蛋共襄盛舉，現場民眾拿著菜、拿著蛋大家都蠻興奮，他跟羅也交換了彼此的捐贈物資。他強調，目前看來大家有各自努力方向的共識，能夠各自爭取選民認同，盡力把自己最好的那一面展現出來。
初選傾向全民調，抑或7成全民調、3成黨員投票？羅智強受訪則說，4月25日就會開始協調，目前沒有特別立場，原則上協調會登記夥伴很多，但一定會用最平和的方式，協調出大家都滿意也能接受的制度。羅智強也稱讚鍾沛君是優秀議員，「這場選戰兄妹登山、各自努力，我們祝福他。」