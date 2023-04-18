訪星避500萬搓湯圓風頭？侯友宜：一生清白坦蕩、非逃避某件事
新北市長侯友宜今（18）日出席新莊四維公共托育中心開幕典禮，對於媒體追問明天將出訪新加坡行程，以及遭綠營圍攻是因為要閃避名嘴羅友志爆料500萬搓圓仔湯喬選務的鋒頭，侯友宜強調出訪之前必須經過規劃，是早定案的行程，不會是臨時起意，要逃避「某件事」。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，規劃國際交流之前必須經過很長時間規劃，這是早定案的行程，過程中也會做完整報告；也特別強調他這一生從事公職四十幾年，清清白白、坦坦蕩蕩，不畏任何的抹黑，對此非常執著，也是他的個性。
民進黨今日上午在記者會上質疑，侯友宜敢公然違法搓湯圓，視法律如無物，就不要一再躲避各界質疑，甚至明天要逃去新加坡避風頭，就是不敢面對500萬搓圓仔湯爭議，令人遺憾。
新北市政府今日也發表聲明駁斥不實傳聞，指出近期部分有心人士的穿鑿附會，嚴重傷害到市長清白以及名譽，市長是新北市政府的代表，污衊市長清白，就是嚴重污蔑新北市政府名譽，傷害新北市民，呼籲有心人士不要再以政治目的進行不實言論的散播；至於相關不實指控與杜撰內容，已有誤信者前往新北地檢署提出告發，既已有檢察官進行司法調查，市府將會全力配合司法調查辦理。