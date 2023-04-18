「冷氣低於23度」恐開罰10萬元？經濟部澄清：屬輔導機制並無罰則
為節能減碳，經濟部推出冷氣適溫活動，並於昨（17）日開始試辦，希望業者在用餐時段能將溫度控制在22到24度，但卻有網友指出，若不遵守「限溫令」將被開罰10萬元，對此，經濟部澄清，針對用餐時間控溫屬於輔導機制，均為自願參加，自然也沒有所謂開罰的問題。
記者陳苾暐／綜合報導
經濟部說明，有網友誤傳節能法規是引用能源供應不足的法條，這也非事實，相關節能規範是依據能源管理法第8條，訂定指定能源用戶應遵循的節約能源規定，且從2010年就開始，針對旅館、百貨公司、便利商店等地方規定冷氣不外洩、禁用白熾燈泡；2013年進一步推動室內冷氣溫度不低於26度，2014年還擴大節能規範的行業別，2017年則開始針對上述納管對象禁用鹵素燈泡。不同政黨執政時代，節能工作都持續進行，行之有年的努力，不該被錯誤解讀為缺電。
經濟部指出，在昨天的活動中，圓山飯店現身說法的經歷，也可以讓更多服務業者參考，啟動節能工作，沒有罰10萬的問題，反而可以節省600萬。透過ESCO節能改善模式、空調系統、熱水系統及送風系統的改善，以及各項環境溫度控制設備，每年都可省下可觀費用，因此也鼓勵更多企業共同參與節能，經濟部亦會持續相關輔導機制。