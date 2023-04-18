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首次在河內辦公演　原民歌手攜手越南美女推廣台灣

▲河內國際旅展。（圖／交通部觀光局）
▲河內國際旅展。（圖／交通部觀光局）

記者賴正琳／綜合報導

台越觀光交流密切，尤其在我國實施觀宏專案簡便團客簽證政策後，越南來台旅遊人次急速成長，在疫前2019年已超過40萬人次，雙邊互訪更是突破百萬。2022年10月國境開放後，10月至12月越南來台觀光人次近5萬人次，交通部觀光局籌組18家觀光業者共計46人的台灣觀光代表團於4月13日前往越南首都河內，參加2022年第10屆河內國際旅展並辦理台灣觀光推廣活動，以加溫越南來台市場。此行，台灣觀光代表團在4月15日及16日於河內西湖畔辦理Roadshow活動，以「都會、文化」為主題，邀請知名T-POP舞團呈現節慶祭典及美食、鄒族原住民歌手演唱台灣歌謠，以及越南網紅Hằng Phan、Cao Trang及Ngoc Mai與民眾互動體驗趣味遊戲！本次推廣活動為觀光局在越南地區首度嘗試歌舞roadshow型式，希望多元行銷觸及越南潛在客群，加速來台人數成長。

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交通部觀光局張錫聰局長表示，第10屆河內國際旅展（VITM）於4月13至16日舉辦，觀光局將以「多彩台灣」為主題參展，與中華、長榮、星宇等3家航空公司及18個台灣觀光業者，攜手推廣包含觀光圈等台灣疫後旅遊新產品，台灣館現場除了熱鬧的凡徒表演外，也特別安排小提燈DIY、彈珠臺及指甲彩繪等多項台味體驗活動，另外也為了呼應越南民眾喜愛打卡之特性，設計了包含開運、祝福及旅遊平安等意涵的台灣手繪特色打卡牆，以傳統的建築搭配鮮豔且可愛的手繪畫風，讓參觀現場的越南朋友一秒到台灣！

台灣Roadshow活動選定在河內年輕人愛前往喝咖啡、逛街的西湖畔步行街，訂於4月15日17:00至17:40及16日15:30至18:30辦理，活動中有許多精彩節目，透過粉絲突破40萬的越南美女網紅Hằng Phan、Cao Trang及Ngoc Mai與民眾互動並一起觀賞T-POP舞蹈的演出，展現台灣多元文化，包括台灣燈會、鹽水蜂炮、元宵節等傳統節慶。另外，來自台灣的原住民鄒族歌星「獵戶座」演唱代表台越友好的歌曲，讓當地民眾近距離感受鄒族獨特文化，展現「原」創力。同時，提供台灣知名的栗子燒、米香、喔熊餅乾試吃活動，是體驗台灣文化與美食的絕佳機會。

觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，為盡速恢復越南赴台旅遊市場，自2022年10月國境開放至今，已籌組4梯次共75人次越南主力旅行社業者及觀光主管赴台參訪推廣疫後旅行新產品，而2023年1月份越南來台人數達19,026人次，較2019年（20,132人次）已恢復94.5%，為全市場恢復率最高的國家；後續辦事處也將分別針對團客及自由行市場推動台灣觀光圈產品行銷計畫，希望推動台灣旅遊產品在越南市場之更新，並逐步提升台灣旅遊產品多樣性。這次代表團於4月14日在Hôtel du Parc Hanoï辦理B2B台灣觀光推廣會，邀請超過百名旅遊業者及媒體參加，除了說明最新台灣旅遊資訊外，還詳盡解說2022年11月11日重啟的觀宏專案，讓當地旅行社業者能更了解台灣簽證申請方案，相信在積極推廣下越南必能成為台灣入境主力市場之一。

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