首次在河內辦公演　原民歌手攜手越南美女推廣台灣

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台灣Roadshow活動選定在河內年輕人愛前往喝咖啡、逛街的西湖畔步行街，訂於4月15日17:00至17:40及16日15:30至18:30辦理，活動中有許多精彩節目，透過粉絲突破40萬的越南美女網紅Hằng Phan、Cao Trang及Ngoc Mai與民眾互動並一起觀賞T-POP舞蹈的演出，展現台灣多元文化，包括台灣燈會、鹽水蜂炮、元宵節等傳統節慶。另外，來自台灣的原住民鄒族歌星「獵戶座」演唱代表台越友好的歌曲，讓當地民眾近距離感受鄒族獨特文化，展現「原」創力。同時，提供台灣知名的栗子燒、米香、喔熊餅乾試吃活動，是體驗台灣文化與美食的絕佳機會。
觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，為盡速恢復越南赴台旅遊市場，自2022年10月國境開放至今，已籌組4梯次共75人次越南主力旅行社業者及觀光主管赴台參訪推廣疫後旅行新產品，而2023年1月份越南來台人數達19,026人次，較2019年（20,132人次）已恢復94.5%，為全市場恢復率最高的國家；後續辦事處也將分別針對團客及自由行市場推動台灣觀光圈產品行銷計畫，希望推動台灣旅遊產品在越南市場之更新，並逐步提升台灣旅遊產品多樣性。這次代表團於4月14日在Hôtel du Parc Hanoï辦理B2B台灣觀光推廣會，邀請超過百名旅遊業者及媒體參加，除了說明最新台灣旅遊資訊外，還詳盡解說2022年11月11日重啟的觀宏專案，讓當地旅行社業者能更了解台灣簽證申請方案，相信在積極推廣下越南必能成為台灣入境主力市場之一。