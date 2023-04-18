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高雄慈暉園竟設「VIP」禁閉室　議員籲相關單位嚴查

▲爆料者投訴慈暉園有院生被關禁閉，室內通風不良，且環境髒亂。（圖／林智鴻服務處提供）
▲爆料者投訴慈暉園有院生被關禁閉，室內通風不良，且環境髒亂。（圖／林智鴻服務處提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄鳳山慈暉關懷學園長期受到高雄與國內各大企業挹注資金支持，也是高雄地區唯一受到法院委託安置輔導少年的安置機構，高雄市政府社會局並長期協助媒介企業等各界資源協助，沒想到議員林智鴻卻接獲多位院生與離職員工投訴機構「關VIP禁閉」、房間內監視器「隨時錄」等違反人權的不當管教情事，甚至血汗壓榨院生於自設麵包坊工作，並將過期包裝換標繼續賣。

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據離職員工S證稱描述，機構內共有兩間「禁閉室」，平日只要院生犯錯，即會遭幹部以「住VIP」或「套房」名義進行監禁，曾有院生遭禁閉兩週至一個月。禁閉室為廁所改建，室內通風不良，除了環境髒亂、廁所排水不良，目前更有一名智能障礙院生正遭拘禁於禁閉室。

離職員工S更表示，除了「VIP禁閉室」監禁，機構內包括院生房舍私人空間都遍佈監視器，隨時監控院生動態，在房間睡覺毫無隱私，甚至機構幹部曾對院生進行脫衣檢查，完全無視院生人權。

▲爆料者投訴慈暉園製作食品場所出現犬隻。（圖／林智鴻服務處提供）
▲爆料者投訴慈暉園製作食品場所出現犬隻。（圖／林智鴻服務處提供）
前院生Ｙ則指出，該機構以籌措經費為由，以安置院生名義成立蘋果綠烘焙坊，但烘焙坊環境髒亂衛生堪慮，食品材料保存環境不佳，常有犬隻出入，甚至使用過期食材製作產品，過期的包裝則換標繼續賣，完全無視消費者的權益與健康。

▲爆料者投訴園區將過期的包裝換標繼續賣，慈暉園否認。（圖／林智鴻服務處提供）
▲爆料者投訴園區將過期的包裝換標繼續賣，慈暉園否認。（圖／林智鴻服務處提供）
院生Ａ指出，為供應烘焙坊大量「義賣產品」，機構常逼迫院生熬夜超時工作，前年中秋節期間，為趕製月餅訂單，院生更曾被逼連續製作糕點40小時，去年中秋節更有院生熬夜失神，導致手指遭機械切斷。去年11月疫情期間，甚至要求確診院生支援趕製訂單，血汗壓榨、罔顧食品衛生把關。

高雄市議員林智鴻強烈要求有關機關，立即主動偵辦調查該機構違反人權管理情事，林智鴻說，該機構以幫助院生籌措新家園之名義，接受國內各大企業資助與政府機關委託，卻長期無視人權進行管教，社會愛心資源不應被濫用，他呼籲，有關機關責無旁貸，應立即展開全面調查。

▲爆料者投訴有院生曾被逼連續製作糕點40小時，去年中秋節更有院生熬夜失神，導致手指遭機械切斷。（圖／林智鴻服務處提供）
▲爆料者投訴有院生曾被逼連續製作糕點40小時，去年中秋節更有院生熬夜失神，導致手指遭機械切斷。（圖／林智鴻服務處提供）
慈暉學園主任胡靜婷澄清，在疫情期間依照規定須要有一個隔離的房間，所以院內騰出兩個獨立房間，但坦承現在仍有一位院生住在裡面，與疫情無關，而是因為該名院生有中度智能障礙與自閉症等情緒障礙，有多次情緒失控，一生氣就亂丟東西或朝路人丟石頭，多次勸戒無果，便跟孩子溝通要暫時住在裡面。

至於商品改標狀況今天也有，胡靜婷說，是因為孩子將保存3天的日期打成30天，經工作人員發現才立刻更改標籤，絕對不會做過期改標的事情，針對製作食品場所出現犬隻，胡靜婷則解釋，牠是園狗，對於院童的情緒穩定有幫助，平常都有洗乾淨，十分黏人，但只要發現牠出現在現場就會將牠抱離，也不會有在製作食品場所亂丟物品、吃東西的情形。

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