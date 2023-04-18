慈暉學園遭踢爆違反人權、血汗壓榨 慈暉學園這麼解釋
高雄市議員林智鴻今(18)日召開記者會指出，以安置高關懷、弱勢青少年的鳳山慈暉關懷學園，管教違反人權，除私設禁閉室違反院生人權外，更壓榨院生血汗超時製作糕點，並將過期食品包裝改標販售，對此，慈暉學園主任胡靜婷表示，是有身心障礙學員拿石頭丟路人，才暫時讓其住隔離房，食品改標是因打錯標籤。
記者郭凱杰／高雄報導
不過，有關鳳山區「蘋果綠烘焙坊」被檢舉疑有作業區髒亂有寵物及食材逾期乙案，衛生局隨後也即刻派員至該公司作業場所稽查，經查作業區查獲逾期蛋黃液、檸檬原汁及巧克力等原料，衛生局持續清點中,後續依食品安全衛生管理法第15第1項第8款暨同法第44條規定處6萬元以上罰鍰。
另，查作業場所作業區未見寵物，已責令業者食品作業區不得飼養寵物。另作業區未維持清潔、冷藏櫃未有溫度記錄監測、冷藏食材部分未妥適覆蓋、廢棄紙箱未專區擺放等缺失，現場依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善；倘屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。
慈暉學園主任胡靜婷表示，2年前疫情爆發，園區騰出2個有獨立衛浴的房間，供身體不適的孩子使用，設立目的並非「禁閉室」，園方坦言近期確實有一名中度智能障礙孩子住在房內，因該生有情緒上的問題，曾多次拿石頭、飲料丟躑路人，已勸告多次，經過討論後決定讓他暫居在此。
至於，在蘋果綠烘焙坊的部分，胡靜婷則解釋，曾經購買過商品的團體們，都曉得出貨的商品都必須經過工作人員不斷檢查，包括今天早上也在「改標」，因為餐盒保存期限3天，孩子們打成30天，絕對不是過期改標販售；至於寵物穿梭在烘焙環境，園方回應該隻馬爾濟斯為園狗，平時被禁止出現在該處，未來也將嚴加制止。