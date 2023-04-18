蕭煌奇新車是這台！「煌式末班車」327萬起 具智慧駕駛12功能
46歲金曲歌王蕭煌奇昨（17）再拿自己「看不見」的地獄哏開玩笑，在臉書貼出坐在駕駛座的牽新車照片，笑問：「誰要當我第一個乘客呢？」而蕭煌奇分享的新車，正是售價327萬起的賓士全新GLE休旅車。
記者徐銘穗/綜合報導
蕭煌奇在臉書分享兩張新車照讓網友笑噴，虧是「末班車」、「煌式末班車」。依照片中曝光的內裝及外觀照顯示，車型是Mercedes-Benz Brandmark賓士全新休旅車GLE，車室內最大醒目特徵是兩個12.3吋大螢幕，也是首度開放選配7人座套裝，選配價9萬4000元。
台灣賓士目前引進GLE 300d 4MATIC及GLE 450 4MATIC兩車型，車身尺碼長寬高均為4924×1947×1772mm，最大行李廂容積來到2055公升，在動力部分，兩車型都搭載48V輕油電系統，前者最大馬力為272+20匹，後者作後馬力更高達367+22匹，0到100 km/h加速分別是6.8秒及5.7秒，售價分別是327萬元、392萬元起。
至於粉絲們關注該車「自動駕駛」功能部分，根據官網資訊顯示，有智能轉向輔助、閃避轉向輔助、主動轉向煞車輔助、主動車道維持輔助等12項「智慧駕駛」輔助功能，能依照行駛的特定狀況，提供最高程度的舒適性和安全性，例如在車速調節、轉向、換道或是預防可能的撞擊危險。