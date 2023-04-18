NBA季後賽分析／「嘴綠」這一腳　有可能踩掉勇士的衛冕賽季嗎？

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7分多鐘時的一個回合，雙方搶籃板卡位時擠得人仰馬翻，倒地的Sabonis出手抱住Green的腳，後者不甘示弱，直接用力往前者的胸口踩下去，結果裁判在回放後吹了Sabonis技術犯規，而Green則是二級惡意犯規直接被驅逐出場。
勇士急追之際 嘴綠一腳踩熄反撲氣焰
最終勇士以106:114輸球，系列賽陷入0:2落後，那一回合直接改變了比賽走向。因為當時勇士雖然落後，但正在起勢，差距4分的情況下，Stephen Curry拉下籃板準備在前場推快攻，這就和上一場他們製造最後一投的機會差不多，只不過當時Andrew Wiggins沒投進而已。
其實昨天Green也對Sabonis做過類似的動作，今天他對此的回應似乎大了一些，這種可能造成對方永久性傷害的動作，裁判肯定會吹二級惡意犯規的。
他在遭到驅逐之後，勇士必須讓也有犯規麻煩的Kevon Looney回到場上，他的移動速度在遇到擋拆時只能沉退，因為勇士希望他能保護禁區和籃板，於是De'Aaron Fox在這之後開始爆發，不斷跳投得手；勇士不得以必須堆積中線，於是國王兩側底角的射手獲得空檔機會，並且懲罰了對手，終結比賽懸念。
二級惡意犯規可能追加懲處 若禁賽恐影響系列賽走向
現在的問題是：Green的二級惡意犯規是否會被追加懲處？去年他在西區次輪也曾在Brandon Clarke身上被吹二級惡意犯規，不過該輪比賽他並沒有被禁賽。但是，同樣發生在該輪的Dillon Brooks對Gary Payton II的犯規，後續有追加一場禁賽。
Green對於勇士來說的重要性不言而喻，但他的情緒也常給團隊帶來一些麻煩，包括2016年總冠軍賽的技術犯規，以及2018-19賽季中和Kevin Durant的爭吵。大部分時候勇士教練團都很好的應對了，但今天這一個恐怕將影響整個系列賽的結果。
去年名嘴Nick Wright在電視上被問到是否該頂薪續約Green的問題時，他給出否定的答案，原因是他認為後者的脾氣太難管理，要擁有Steve Kerr這樣的主帥，才能處理好這種關係的平衡。
場外事業有聲有色 Green場上效率正在遞減
但這樣的平衡似乎正在瓦解，隨著Green更多專注在自己的播客節目事業，他在場上的效能正在降低，去年總冠軍賽G4在關鍵時刻被冰就是一個例子；與之相對應的，他似乎把這種沮喪和怒氣發洩在了場上，變得更激情、但也更危險。
在Kerr、Curry、Thompson和Green的時代，勇士從未在季後賽0:2過，過去NBA也從來沒有一支球隊在輸掉季後賽前2場的情況下能夠拿下冠軍。如果Green回歸，他們還能放手一搏；如果他下一場不能回歸，那勇士的衛冕賽季將會岌岌可危。
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