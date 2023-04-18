議員爆慈暉園設禁閉室、環境髒亂　社會局、衛生局前往稽查

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兒少安置機構依照顧需求，會設置隔離室，該機構運用套房空間設置，目前有1位少年居住，機構表示因少年對路人有暴力行為，經機構向法院保護官反應，法院傾向採感化教育，但機構仍想繼續輔導少年，結合醫療、心理諮商等網絡提供輔導，但空間設施設備不夠周全，新聞照片顯示孩子睡於地板，經查該隔離空間備置有折疊式床組，但因孩子有睡地板的習性，社會局要求改善地板、床、牆面等設施。
至於該機構於寢室設有監視設備，機構表示是因少年會有暴力及性議題事件，希望透過監視系統預防事件發生，但依據機構評鑑指標，寢室是不得設置監視設備的空間，應由照顧者透過密集的巡邏管理，此部分社會局也要求改善；另針對烘焙坊少年工時、薪資及工作環境等問題，將再聯合勞工局就庇護商店規範加強稽查管理。
衛生局則表示，經查作業區查獲逾期蛋黃液、檸檬原汁及巧克力等原料，衛生局持續清點中,後續依食品安全衛生管理法第15第1項第8款暨同法第44條規定處6萬元以上罰鍰。
另查作業場所作業區未見寵物，已責令業者食品作業區不得飼養寵物。另作業區未維持清潔、冷藏櫃未有溫度記錄監測、冷藏食材部分未妥適覆蓋、廢棄紙箱未專區擺放等缺失，現場依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善；倘屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。