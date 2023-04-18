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議員爆慈暉園設禁閉室、環境髒亂　社會局、衛生局前往稽查

▲爆料者投訴有慈暉園有院生被關禁閉，室內通風不良，且環境髒亂。（圖／林智鴻服務處提供）
▲爆料者投訴有慈暉園有院生被關禁閉，室內通風不良，且環境髒亂。（圖／林智鴻服務處提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄鳳山慈暉關懷學園有前院生及離職員工找上議員林智鴻，爆出平日只要院生犯錯，即會遭學園幹部以「住VIP」或「套房」名義關「禁閉室」進行監禁，烘焙坊被控環境髒亂，食品材料保存環境不佳等違反人權及食品安全事件，今日上午高雄市政府社會局及衛生局至機構稽查。

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社會局表示，該學園立案15年，主要係收容社政及司法轉介之家庭遭逢變故或有行為偏差需安置輔導之12歲至18歲少年，目前收容14位。

兒少安置機構依照顧需求，會設置隔離室，該機構運用套房空間設置，目前有1位少年居住，機構表示因少年對路人有暴力行為，經機構向法院保護官反應，法院傾向採感化教育，但機構仍想繼續輔導少年，結合醫療、心理諮商等網絡提供輔導，但空間設施設備不夠周全，新聞照片顯示孩子睡於地板，經查該隔離空間備置有折疊式床組，但因孩子有睡地板的習性，社會局要求改善地板、床、牆面等設施。

▲爆料者投訴慈暉園製作食品場所出現犬隻。（圖／林智鴻服務處提供）
▲爆料者投訴慈暉園製作食品場所出現犬隻。（圖／林智鴻服務處提供）
至於該機構於寢室設有監視設備，機構表示是因少年會有暴力及性議題事件，希望透過監視系統預防事件發生，但依據機構評鑑指標，寢室是不得設置監視設備的空間，應由照顧者透過密集的巡邏管理，此部分社會局也要求改善；另針對烘焙坊少年工時、薪資及工作環境等問題，將再聯合勞工局就庇護商店規範加強稽查管理。

衛生局則表示，經查作業區查獲逾期蛋黃液、檸檬原汁及巧克力等原料，衛生局持續清點中,後續依食品安全衛生管理法第15第1項第8款暨同法第44條規定處6萬元以上罰鍰。

另查作業場所作業區未見寵物，已責令業者食品作業區不得飼養寵物。另作業區未維持清潔、冷藏櫃未有溫度記錄監測、冷藏食材部分未妥適覆蓋、廢棄紙箱未專區擺放等缺失，現場依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善；倘屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

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