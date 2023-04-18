師遭控霸凌　盧秀燕感慨「你們都是孩子一生最重要的人」

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盧秀燕強調市府一定秉公處理，她表示這個社會誰也沒必要袒護誰，但她要語重心長指出，有人當過父母、有人當過老師，大家都很清楚教育是有教無類、春風化雨的事，所以她要拜託老師、父母，「因為你們都是孩子一生最重要的人」，即使很難、很辛苦，既然選擇這個角色，一定要有愛心、耐心、智慧去處理孩子的紛爭。
盧秀燕也拜託外界尊重教評會，她會請教育局督促學校教評會，公平處理，讓事情水落石出，讓受到委屈的人可以伸張正義。
教育局表示，去年12月該國小發生對生霸凌事件，校方未依規定做校安通報，將依規定追究行政責任。今年1月又發生同一女童被導師提報性別事件、女童家長提報導師霸凌該生，校方對性別及霸凌事件正調查中，4月14日函知當事人展延調查程序，調查期間導師暫離現職，請假在家。
教育局強調，會持續督導學校依規定程序辦理，並儘速產出調查報告、還原事件始末，釐清真相消弭紛爭，還給師生安全友善的校園環境。
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