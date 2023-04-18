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師遭控霸凌　盧秀燕感慨「你們都是孩子一生最重要的人」

▲林祈烽拿出孩子坦承做偽證、想輕生的字條，要求正視師長霸凌事件，盧秀燕眉頭深鎖。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.18）
▲林祈烽拿出孩子坦承做偽證、想輕生的字條，要求正視師長霸凌事件，盧秀燕眉頭深鎖。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.18）

記者顏幸如／台中報導

台中市傳出豐中案翻版，小六導師疑似霸凌班上女學生，還將女生送性平會、指使其他學生做偽證。台中市長盧秀燕面對議員質詢時強調，教育很難很辛苦，但既已選擇當老師，就要有愛心、耐心、智慧去處理孩子的紛爭，因為家長和孩子「都是孩子一生最重要的人」，教育局會督促學校教評會公平處理，讓事情水落石出，受委屈者的正義可以伸張。

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▲家長沈痛控訴老師霸凌，導致孩子產生輕生念頭。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.18）
▲家長沈痛控訴老師霸凌，導致孩子產生輕生念頭。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.18）
台中市某國小女導師，被家長指控刻意孤立班上女生小安，還將小安提報到性平會，並要同學編故事作偽證，指看到她和男生在廁所抱抱，導致孩子痛苦到經常站在走廊欄杆前發呆、透露想跳樓輕生。市議員林祈烽、施志昌、劉士州今（18）日在議會質詢市長盧秀燕，要求市府儘快調查，還學生和家長公道。

盧秀燕強調市府一定秉公處理，她表示這個社會誰也沒必要袒護誰，但她要語重心長指出，有人當過父母、有人當過老師，大家都很清楚教育是有教無類、春風化雨的事，所以她要拜託老師、父母，「因為你們都是孩子一生最重要的人」，即使很難、很辛苦，既然選擇這個角色，一定要有愛心、耐心、智慧去處理孩子的紛爭。

▲盧秀燕表示會儘快讓真相水落石出，受委屈者的正義可以伸張。（圖／台中市政府提供，2023.04.18）
▲盧秀燕表示會儘快讓真相水落石出，受委屈者的正義可以伸張。（圖／台中市政府提供，2023.04.18）
盧秀燕也拜託外界尊重教評會，她會請教育局督促學校教評會，公平處理，讓事情水落石出，讓受到委屈的人可以伸張正義。

教育局表示，去年12月該國小發生對生霸凌事件，校方未依規定做校安通報，將依規定追究行政責任。今年1月又發生同一女童被導師提報性別事件、女童家長提報導師霸凌該生，校方對性別及霸凌事件正調查中，4月14日函知當事人展延調查程序，調查期間導師暫離現職，請假在家。

教育局強調，會持續督導學校依規定程序辦理，並儘速產出調查報告、還原事件始末，釐清真相消弭紛爭，還給師生安全友善的校園環境。

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