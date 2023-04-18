BTS j-hope低調當兵去！道別：我會健康回來 Jimin公開平頭祕照
南韓天團BTS（防彈少年團）成員j-hope今（18日）入伍服役，所屬公司「BIGHIT MUSIC」日前公告，為了避免造成營區混亂，謝絕媒體跟粉絲到場送行，j-hope則於下午2點30分低調進入訓練所，成為江原道原州市陸軍第36部隊新兵，預計2024年10月退伍。j-hope昨晚已公開平頭照跟粉絲暫別，表示會健康回來，隊友Jimin也在官方後援會PO出跟j-hope的合照。
記者陳雅蘭/綜合報導
「BIGHIT MUSIC」公告表示：「j-hope為了履行兵役義務，將作為陸軍現役兵入伍。進入新兵訓練營當天，並沒有另行舉辦的官方活動。新兵訓練營的入營儀式是供多數官兵與家人參與的場合。為了預防因現場混亂造成安全事故，希望各位粉絲不要前往現場。請大家在心中溫暖地為j-hope送行，並予以鼓勵。希望大家繼續給予j-hope支持和喜愛，直至他履行完兵役義務健康回歸。我司也將不斷努力，為藝人提供支持。」
根據韓媒報導，j-hope確定不會下車跟粉絲打招呼，並於下午2點30分進入江原道原州市的白虎部隊報到，接受5週的基礎新兵訓練，之後將分配到陸軍部隊。陸軍相關人士表示：「我們將包括j-hope乘坐的車輛在內，將所有的新兵車輛停在正門，確認大家的入伍通知書後，再讓其出入部隊。」
j-hope昨晚公開手寫信跟平頭照問候粉絲，表示：「我會健健康康地回來的！」更在官方後援會Weverse上傳2張平頭照寫下：「我愛你們ARMY，我會平安回來的！」BTS成員Jimin也跟j-hope合照，以象徵BTS的紫色愛心暫別夥伴。