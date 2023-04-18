《小美人魚》海莉貝利高歌獲讚天籟！烏蘇拉「苦求導演」施捨角色
迪士尼真人版電影《小美人魚》，今（18）日公開最新幕後花絮，「天選之女」新一代愛麗兒海莉貝利直呼：「美夢成真！」《魔法滿屋》王牌詞曲家林曼努爾米蘭達對她的歌喉讚譽不絕：「簡直是天籟！」導演勞勃馬歇爾盛讚飾演烏蘇拉的瑪莉莎麥卡錫不同凡響，瑪莉莎麥卡錫笑稱，自己是靠兼職外燴且看了原版不下500次而獲選。
記者黃雅琪/綜合報導
《小美人魚》最新幕後花絮「經典重新演繹篇」今日公開，「愛麗兒」海莉貝利首先直呼能夠飾演此角美夢成真，因為原版改變了她的全世界，而且所有小女孩都想成為美人魚，她更說本片投射了想要比自身更偉大事物的意義！導演勞勃馬歇爾讚賞《小美人魚》是個有象徵性且強而有力的故事，所以才接下這個拓展原版的重責大任；《魔法滿屋》王牌詞曲家林曼努爾米蘭達表示：「簡直是天籟！」說她一開口就充滿情感，還設下無人能及的高標！
飾演海洋女巫烏蘇拉的瑪莉莎麥卡錫，她說這個角色誘人又狡猾，令她過足戲癮，配音海鷗史考托的奧卡菲娜也補充：「她滑稽又嚇人！」足見她令人印象深刻的程度，不過麥卡錫也謙虛表示，是她苦苦懇求導演施捨此角，甚至說她能兼職外燴靠她的拿手好菜鷹嘴豆泥才獲選，還拿出年輕時擔任褓母、陪照顧的小女孩們看原版動畫不下500次，但她卻從未厭倦該片，驚人紀錄和私密情感最終成功打動導演。
曾獲8座奧斯卡的作曲家亞倫孟肯，得獎作品包括《小美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》原版動畫以及《風中奇緣》，他十分感念原版《小美人魚》成為他的首部電影作品，如今再為新版譜寫新曲，而且還能與當紅的詞曲天王林曼努爾米蘭達合作新歌，參與本片仍令他特別感動。《小美人魚》5月25日大銀幕登場。