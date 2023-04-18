深度體驗大武壠祭典！第九屆大武壠歌舞文化節將登場

高雄一年一度的「大武壠歌舞文化節」，即將於4月29、30日在杉林區日光小林社區登場。活動將結合部落旅行融入科技的實境遊戲「大武壠獵人」，展現十多年來積極復振大武壠族文化的成果。一系列精采活動包含日光草地音樂會、假日市集與手做文化體驗等。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市文化局局長王文翠表示，疫情解封後，文化祭典陸續恢復正常辦理。去年通過釋憲案，即將正式恢復平埔族群原住民身分。因此今年首度擴大規模，活動主題「我就是」，除了以環境劇場向大眾傳達族人身分恢復的訊息，期望民眾能看見並認識大武壠。「祈雨」也是大武壠重要的傳統，以往在農曆四月二十六日之後，若仍雨水不足，為了讓農作物順利生長，族人會舉行祈雨儀式，期盼雨水和豐收。
文化局表示，活動當天有專人接待社區小旅行，以深入了解大武壠文化。日光草地音樂會特別邀請鄰近的學校與各族群演出，民眾將可以臨場觀賞由族人所組成的大鼓陣與每所學校的特色展演等豐富展演內容。除了各項在地文化的展演呈現，活動結合在地假日市集與手做文化體驗，將邀請鄰近特色社區與勞動部多元就業開發計畫的單位夥伴們，共計70攤於日光市集、秧光小市聯合展售。
主辦活動的日光小林社區發展協會指出，此次活動結合部落旅行與科技結合的實境遊戲「大武壠獵人」，是一款帶有動畫及簡易AR遊戲的APP。民眾可以透過APP內動畫解說了解日光小林大武壠族的祭祀由來跟傳統，刺激又好玩的AR打獵遊戲，讓民眾在遊戲間了解大武壠族的文化。另外，4月29日於日光小林社區還有小林部落的大滿舞團演出。