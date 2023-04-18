「對發票神器」終止服務！眾集體跳槽改推這款：還可抽iPhone
對發票神器「水滴發票App」日前宣布，由於種種因素無法再維持營運，將於4月28日終止服務，感謝用戶這些年來對水滴的支持。對此，一票用戶直呼好可惜，不過也有網友大推另一款APP，不僅介面很可愛，「超好用，又可以集點換咖啡！」
記者徐銘穗/綜合報導
這款「水滴發票APP」結合了發票載具、掃描記帳、對獎的功能，不僅透過掃描載具儲存電子發票，主打AI專利技術，就連紙本發票也能掃描，且系統將每筆消費自動分類、中獎時也會推播通知，上線4個月就突破10萬訂閱如今告別的消息一出，讓不少用戶錯愕，紛紛留言「太可惜了，你們的真的很好用」、「請問有比水滴發票更好用的記帳APP嗎？」
不過，有不少網友大推另一款APP「發票怪獸」，直呼「又可以養怪獸，抽獎，對發票，傳統電子都可以自動掃，畫面也比較可愛看了就舒服，尤其是每次開獎的時候，常常中雲端500就會看到怪獸出來恭喜」、「推推發票怪獸！還可以抽iPhone，超讚的」、「發票怪獸超好用～又可以集點換咖啡～爽爽der」、「我都用發票怪獸，可愛又好用！」、「我都用發票怪獸，怪獸太可愛了每天打開APP都很開心」。
另也有其他對發票APP的愛用者，「發票存摺，實用」、「我是用財政部的統一發票對奬，沒有附加的功能，介面也不漂亮，但想說能刷手機條碼就好」、「發票存摺，還可以把各家會員卡的條碼一起放在小工具」、「發票存摺，每次只會哭哭都沒中！覺得這個夠用了」。