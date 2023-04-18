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林襄人氣輾壓李多慧？黑色情人節「下身失蹤」再登日本媒體版面

▲林襄在日本的人氣輾過李多慧，黑色情人節一張「下身失蹤」的可愛風格，再度成為日本媒體關注焦點。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄在日本的人氣輾過李多慧，黑色情人節一張「下身失蹤」的可愛風格，再度成為日本媒體關注焦點。（圖／翻攝林襄IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

樂天女孩人氣成員林襄，近年來成功殺進日本市場，更在WBC經典賽的加持下，成為日本媒體關注焦點，而在14日黑色情人節當天，台灣正掀起韓國啦啦隊女神李多慧旋風的同時，日媒依舊繼續報導林襄，可見林襄在日本的人氣幾乎蓋過李多慧，引發外界討論。

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林襄雖然因為工作排班關係，無法與李多慧同台應援，不過在14日這天，林襄仍照常在IG上更新動態，並祝大家黑色情人節快樂，只見她穿著寬鬆的黑色帽T、招牌的泡泡襪，營造出下身失蹤的氛圍，手裡還抱著一隻狗狗。

▲日本媒體《スポーツ報知》沒有報導李多慧來台，反而報導林襄的情人節貼文。（圖／翻攝《スポーツ報知》官網）
▲日本媒體《スポーツ報知》沒有報導李多慧來台，反而報導林襄的情人節貼文。（圖／翻攝《スポーツ報知》官網）
可愛的日系穿搭，也為林襄帶來近10萬人的朝聖，也成為日媒《スポーツ報知》黑色情人節當天的版面焦點。事實上，林襄進軍日本相當順利，前陣子還獲得邀請參加東京時裝周，不僅正式跨足時尚圈，還成為台灣第一位登上該舞台的藝人。

至於林襄的造型、妝容風格為何較頹廢？台灣設計師申子芹則解釋，她們認為未來時裝是一種慵懶、隨性、做自己的態度，因此造型就走一種「房間試裝感」，簡單的內衣加上西裝大衣，上半身故意不穿，也跳脫林襄以往的形象。妝容則是參考環境元素，走「Ｗednesday暗黑路線」，有一點黑眼圈、頹廢、髒髒的感覺，好笑的是，本來就喜歡頹廢風的林襄，也開心笑說自己成為自己的夢幻理想型。

▲林襄（中）受邀參與東京時裝週走秀，表現相當出色。左起為設計師申子芹、林襄、張雅涵。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄（中）受邀參與東京時裝週走秀，設計師申子芹（左）也解釋整體頹廢的造型概念。右為雅涵。（圖／莉奈文創提供）

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