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孫德榮驚爆183Club解散之謎！遭隊長無情開嗆：帳目有問題

▲183Club出道時相當火紅，卻因為祝釩剛涉毒、顏行書重返籃壇，最終面臨解散。左起為黃玉榮、明道、顏行書、王少偉、祝釩剛。（圖／翻攝自網路）
▲183Club出道時相當火紅，卻因為祝釩剛涉毒、顏行書重返籃壇，最終面臨解散。左起為黃玉榮、明道、顏行書、王少偉、祝釩剛。（圖／翻攝自網路）

記者江芷稜/綜合報導

由吳宗憲、陳漢典、Lulu主持的《綜藝大熱門》，今（18）日播出特別企劃單元，邀請知名經紀人孫德榮、何妤玟、梁赫群等人爆料演藝圈不能見光的八卦，在節目上一吐為快，曾一手打造5566、183Club等偶像男團的孫德榮，曝光當初183Club解散的內幕，竟然是沒有賺到錢，讓團員感到不滿，他一怒之下就決定解散該團！

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▲183Club成員各奔東西，但好感情依舊。（圖／翻攝自王少偉臉書）
▲183Club成員各奔東西，但好感情依舊。（圖／翻攝自王少偉臉書）
由顏行書、王少偉、明道、黃玉榮和祝釩剛組成的「183Club」，因成員平均身高為183公分，故以此命名，2005年出道後，因主演偶像劇《王子變青蛙》，並推出首張專輯，戲劇與音樂雙管齊下，火速打響知名度，獲得不少人氣組合獎。

但孫德榮語出驚人表示，183Club其實沒有賺到錢！他說：「當年183Club去中國很多城市宣傳，20幾個衛星台在播183的偶像劇當時可說是非常紅，真的是當紅炸子雞，走到哪裡都是萬人空巷。當時的成員就覺得自己很紅，但是我們要知道藝人紅是一回事，可是有沒有賺到錢又是一回事，通常要賺到錢都要大概一年之後，要經過時間的醞釀，才可以接到一些商業或者是代言，由於當時都還在上升期，沒想到183的隊長竟然跟我嗆說是不是帳務有問題？讓他們都沒有賺到錢！

▲孫德榮透露183club出道時知名度雖高，卻沒有因此賺到錢。（圖／好看娛樂提供）
▲孫德榮透露183club出道時知名度雖高，卻沒有因此賺到錢。（圖／好看娛樂提供）
後來孫德榮非常生氣回台，請當時喬傑立的大師兄孫協志舉辦記者會，宣布183解散。孫德榮說：「因為知道太多演藝圈的祕辛要出書，沒想到小刀把自己帶到澳門三天，一直拜託我不要發這本書，不然很多藝人還在線上，寫出來一定是腥風血雨，惹來殺身之禍」。

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