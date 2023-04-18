傳陳明通動員人脈力保退休案　台大國發所：教評會僅處理學倫案

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報導指出，陳明通私下動員人脈關係，包括熟識友好的資深教授、重量級學者等，在檯面下積極協助遊說、溝通，尋求26日社科院教評會能順利過關，避免遭解聘，力拚順利退休。
但國發所今天回應，該報導內容與法規、事實不符，台大教師退休案，依法是由教師直接向人事室申辦，系所並無實質審核教師能否退休的權限，該所的教評會決議內容，並未涉及陳教授退休事宜，因其不屬於所教評會職權。
國發所指出，該所教評會已經審議者，是校方移請處理之陳教授被檢舉疑涉學生論文指導不周案，教評會已作成決議送交院方。該次所教評會決議內容，依校方書面指示不予公開。
教育部回應，陳師是由教育人員轉任為政務人員，依政務人員退職撫卹條例規定，其退職後依《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，由其最後服務學校（台大）將退休案函送至教育部審核。陳師退休案刻由教育部依相關法規辦理中，並無報載退回學校的情事。
而根據《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》相關規定，台大國發所教評會、社科院教評會、校教評會等3關審議，若針對學倫案做出懲處，確實會影響陳明通的退休案。
《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》明定，依法被撤職、免職、免除職務、解聘或不續聘，不得辦理退休；「公立學校教職員退休資遣撫卹條例施行細則」則指出，各學校受理涉案或涉有違失行為之所屬教師、研究人員等退休或資遣案時，應召開教師評審委員會等相關委員會，就其涉案或違失情節，詳慎審酌是否應依法令作成解聘、停聘或不續聘之決議後，循程序報請教育部核准。