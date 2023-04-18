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Ozone林佳辰演唱會「喪屍甩頭」圓了搖滾夢　超正姊姊感動發聲

▲Ozone林佳辰跟團員登上北流開唱，正妹姊姊心情悸動。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲Ozone林佳辰跟團員登上北流開唱，正妹姊姊心情悸動。（圖／翻攝自林佳辰臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

從節目《原子少年》發跡的男團Ozone，不僅發行的5首歌MV YouTube點擊率平均近300萬，6位成員周祖安、黃文廷、林佳辰、周子翔、林煥鈞、李哲言出道才滿7個月，本月15日即站上台北流音樂中心一連舉辦兩場售票演唱會，吸引1萬名O.A.O.（粉絲暱稱）入場，其中佳辰（Summer、夏夏）Solo橋段首唱全新創作單曲，親臨現場的姊姊米安直言，看完弟弟的表演內心「很感動」。

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▲▼林佳辰是Ozone的門面擔當，有「天選之人」、「Ending妖精」、「原子少年顏值天花板」封號。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼林佳辰是Ozone的門面擔當，有「天選之人」、「Ending妖精」、「原子少年顏值天花板」封號。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼林佳辰是Ozone的門面擔當，有「天選之人」、「Ending妖精」、「原子少年顏值天花板」封號。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
林佳辰一改陽光花美男形象，揹起自己慣用的白色電吉他，帶著3位樂手，以Live Band形式彈唱與製作人JerryC共同創作的新歌〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉，龐克搖滾曲風配上「中二」的歌詞讓人耳目一新，親赴第一場應援的網紅二姊米安向《NOWnews今日新聞》表示，看完佳辰人生首場演唱會，「最感動的瞬間是他的Solo表演，因為他一直以來都想當搖滾歌手、自彈自唱！」

▲▼林佳辰除了和祖安合唱共同創作曲〈Young Blood〉，還獨秀搖滾新作〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉。（圖／翻攝自Ozone IG）
▲▼林佳辰除了和祖安合唱共同創作曲〈Young Blood〉，還獨秀搖滾新作〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉。（圖／翻攝自Ozone IG）
▲▼林佳辰除了和祖安合唱共同創作曲〈Young Blood〉，還獨秀搖滾新作〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉。（圖／翻攝自Ozone IG）
昨（17日）晚，林佳辰在IG放上演唱會的側拍照，回顧化身高顏值Rocker、以「喪屍甩頭」釋放青春魅力的時刻，附文感性地寫下：「很感謝有那麼多人在後方推著我，也謝謝所有跟我說過加油的人，謝謝照顧。」大批O.A.O.留言：「你沒有用力的話，我們一樣推不動你，做自己最可愛」、「最帥的Zombie」、「果然是鶯歌在地音樂情歌王子」！

▲▼林佳辰姊姊米安是服裝造型師。（圖／翻攝自米安IG）
▲▼林佳辰姊姊米安是服裝造型師。（圖／翻攝自米安IG）
▲▼林佳辰姊姊米安是服裝造型師。（圖／翻攝自米安IG）

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