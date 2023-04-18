偶像貓躺地耍萌！牛牛粉絲「柵欄前擠一排」狂看：太可愛啦
貓咪的魅力不僅人類懂，就連牛牛也喜歡到不行！國外一名鍾愛牛的網友於Reddit分享一則牛深受貓咪吸引的影片，畫面中能看到每隻牛的目光都緊盯著柵欄外的慵懶小貓，似乎對這可愛的生物好奇到不行，令不少網友笑說：「根本是偶像見面會現場」。
記者李惠婷/綜合報導
影片分享於16日，攝影鏡頭起初對著躺在地上的小貓身上，只見牠面容愜意地在地上翻滾撒嬌，讓每位愛貓人士都有股想要上前揉揉牠肚子的衝動，接著鏡頭一轉，拍向位在不遠處的柵欄，沒想到那邊竟站了一整排的牛，每隻都瞪著大眼睛盯著小貓，像是想把對方的一舉一動都收進眼底，而這大規模的圍觀也頗像粉絲見面會現場，看了這隻貓貓不經意收穫了一堆粉絲啊！
網友回覆「MooTV」、「這就是MTV的由來嗎」、「牠們整天站在田野裡，除了彼此之外什麼也看不見。所以新事物出現時，無論是松鼠、貓、狗，都會給牠們帶來一些娛樂」、「我不知道是不是因為無聊，但影片這狀況是真的！牠們確實對任何新事物表現出興趣，馬也是這樣，我常去散步的地方的馬就會」。
Cattle always find cats very interesting to look at!
by u/Modern-Moo in aww