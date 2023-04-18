猴痘單週暴增15例「水泡膿疱紅疹」　下月2萬瓶疫苗到貨

我是廣告 請繼續往下閱讀
另2例境外移入個案，郭宏偉透露，分別來自馬來西亞及日本，為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，並於回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，並於4月11日確診。
郭宏偉指出，目前經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天，另5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。我國自去（2022）年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診40例病例，含31例本土及9例境外移入，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。
疾管署發言人羅一鈞指出，從有限的疫調與發病日推估，這波疫情與清明長假前後增加社交活動有關，包含與不特定者親密接觸、性行為等傳播，15例個案皆未打猴痘疫苗，由於猴痘有潛伏期，至5月初都仍要相當關注疫情，13例本土分別有6例分布於新北、桃園5例、台北1例、高雄1例，北部風險較高。
至於旅館毛巾、床單等是否會造成傳播，羅一鈞強調，絕大部分都是透過人與人親密接觸，環境中當然會檢出病毒，但事實上並無案例透過旅館環境傳染，提醒預防仍要減少、避免與不特定人士發生性行為，並應盡速完成猴痘疫苗接種。
羅一鈞也透露，現在已進行下一批猴痘疫苗採購，數量約為2萬瓶、6萬人份，會在下個月到貨，銜接這一階段後續第二劑等施打，持續提供高風險民眾登記。
疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，民眾多於春假期間活動後，在上週進行診斷確診猴痘，目前個案狀況穩定，也可能因為確診個案處置流程調整後較友善，確診增加較多。
詹珮君說，根據統計，截至4月17日共計完成7024人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防接種43人及暴露前預防接種6981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6826人。
詹珮君表示，自4月10日開放第二階段疫苗接種意願登記至今日中午12時，完成登記民眾計2萬5163人，將依據民眾登記順序與所選擇醫院提供名額，依序寄送電子郵件通知民眾進行門診預約掛號，請民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。
詹珮君也說，目前尚有4837個名額可登記，請符合條件民眾儘速至「猴痘疫苗接種意願登記平臺」登記，以完成疫苗接種，保護自己與他人。
疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。