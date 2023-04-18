迪士尼友誼！老虎跟「原獵物山羊」意外變成麻吉 最終結局大逆轉
就像童話故事！俄羅斯遠東野生動物園（Far East Safari Park）過去將山羊「Timur」當成食物丟給西伯利亞虎「Amur」，豈料一星期後山羊活蹦亂跳，甚至還和Amur成為好麻吉，牠們不僅同吃同住，天生的捕獵者Amur還會教導Timur如何狩獵，這段山羊與西伯利亞虎的奇特情誼一時間紅遍全球，可結局卻不像預期的那般美好。
記者李惠婷/綜合報導
據野生動物園負責人所述，Timur非常依賴Amur，若人員將牠們分在不同區域兩晚，Timur就會情緒焦慮，甚至出現絕食情形。而Amur對山羊Timur也照顧有加，人員目擊到牠散步時會刻意表現出像在打獵得動作，然後Timur便會跟在後頭亦步亦趨地模仿。
不過多數動物專家都對這段奇特的友誼抱持悲觀態度，認為老虎仍有很高的機率吃掉山羊，雖然牠們倆開創了少見的先例，但為安全應早日將兩隻分開，並斷言牠們的情誼不會超過一周。但驚人的是，這一羊一虎相安無事地生活了長達5周，園方推測原因是Timur勇氣十足，起初便展現出不畏老虎的氣勢，進而與之成為好友。
兩隻持續打鬧、追逐了一個多月，某一天這段友情突然生變，老虎Amur發怒叼起山羊Timur的後頸，並把牠甩下小山丘！原因是Timur後續行為越來越大膽，甚至會公然挑釁身為頂級掠食者的Amur，Amur的耐性漸漸被消磨殆盡，最後便發生那次意外。事件過後兩隻就被分開，Timur的健康及活動力則每況愈下，最終於2019年逝世，Amur則還生活在同個動物園。