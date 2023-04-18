苗栗中港溪遭傾倒強酸染紅！鍾東錦命加強監控 環保局將鑿井檢測
桃園市芫吉公司林姓負責人涉嫌委由公司貨車司機，分別到台中、苗栗及桃園傾倒不明強酸廢液，導致土壤水源遭受污染，其中苗栗縣三灣鄉中港溪下游河床還被染紅約3公里長，台中地檢署日前展開偵辦後，3月底偵結，依違反廢棄物清理法起訴11人；苗栗縣府今（18）日舉行縣務會議，縣長鍾東錦指示環保局結合警民單位加強監控異常出入的大卡車，環保局也預計自20至22日，到受到汙染的區段，開鑿3口標準井，檢測是否汙染，檢測結果若超標，將公告為汙染場址。
記者林莞茜／綜合報導
鍾東錦表示，中港溪汙染源是桃園不肖廠商將製程廢水傾倒溪流所致，善後的處理費將是難以估計的天價，且可能對環境生態造成永久傷害，因此指示環保局結合村里鄰長、守望相助巡守隊及警方，加強監控異常出入的大卡車，發現可能立即通報有關單位攔查；並要求水利處則協調2河局採取適當對應作為，嚴防「熟門熟路」的不肖業者，趁隙又回來傾倒廢水或廢棄物，破壞苗栗好山好水。
環保局長陳華盛也指稱，現已結合相關單位全力防堵廢棄物或廢水入侵縣境外，同時安排在20日至22日，在受到汙染的區段，開鑿3口標準井，以檢測地下水和土壤是否遭汙染，檢測結果若超標，將公告為「土壤及地下水污染控制場址」，並依土壤及地下水污染整治法告罰行為人10萬元以上、50萬元以下罰鍰。