《精神衛生法》強制住院新制　司法院：採專家參審

《精神衛生法》去年底三讀修正通過，司法院少年及家事廳今（18）日針對司法審查修正部分加以說明。少家廳長謝靜慧說，司法審查的範圍，從既有的嚴重病人停止緊急安置及停止強制住院，擴及強制住院的聲請、延長及停止強制社區治療等；未來由醫療專家、病權團體代表及職業法官，共組第一審「專家參審法庭」審理，兼顧醫療專業與嚴重病人人權保障等需求。
記者潘千詩／台北報導
謝靜慧表示，「專家參審新制」是我國就嚴重病人保護安置事件首次採行的審判模式，涉及法院管轄、法庭審理模式重大變動。參審員將由衛福部推薦，經司法院法官遴選委員會遴定，提請司法院院長任命。
在法庭環境與制度設計上，必須兼顧嚴重病人的特殊身心需求及法律正當程序保障，採行必要措施，例如：在遠距審理醫院端建置適當詢問處所，以符合身心障礙者權利公約近用司法等正當程序要求。司法院已擬具「家事事件法修正草案」，近日將函請立法院審議。
去年延長強制住院的事件數為504件，謝靜慧認為，未來2千餘名社區關懷訪視員深入各角落了解並掌握病患狀況後，聲請強制住院的案件量應會增加。
謝靜慧表示，新制所涉基礎規劃項目及相關子法研修，司法院正研議推動執行計畫，成立工作小組，希望能透過跨專業科際的整合與協力，全面建置與推動新制。