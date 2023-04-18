流感再增12例重症！10人「未打疫苗」　危險徵兆曝　

我是廣告 請繼續往下閱讀
本流感季自去（2022）年10月1日起，根據疾管署統計，截至今昨（17）日流感併發重症病例累計90例，包含70例A型H3N2、15例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，90%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史；其中死亡17例，包含15例A型H3N2、1例A型H1N1、1例B型，88%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。
疾管署指出，上週新增12例流感併發重症病例，分別為6例A型H3N2、6例A型H1N1，年齡介於40至80多歲，為9例男性、3例女性，發病日介於4月5日至4月14日，其中有11例分別具糖尿病、心血管疾病、慢性肺病、腎臟疾病、癌症、氣喘、肝臟疾病等慢性病史，10例未接種本季流感疫苗。
疾管署提醒，自4月17日起口罩政策鬆綁，由民眾自主決定配戴口罩，不再強制，但目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。