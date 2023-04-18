游錫堃接見法國會友台小組　感謝主席博多黑多次公開挺台

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此外，在法國總統馬克宏訪中後發表「歐洲不該捲入台海衝突」言論後，主席博多黑即率先發表「台灣有事、歐洲及全球都會有事」，堅定捍衛法國「自由、平等、博愛」立國精神的道德勇氣，感動無數國內外人士，也讓總統馬克宏改口支持台海現狀與和平穩定。
游錫堃引用美國國務卿布林肯去年10月訪加拿大時所說，「台海區域的海上貿易占全球每日貿易總額的50％，多數手機晶片都是台灣製造，若台海爆發危機，對全世界都是壞事，因此必須維持台海安全」，明確指出台海和平穩定符合法國及歐洲國家利益，亦是自由民主國家的道義責任。
游錫堃提醒，中共不僅對台灣，甚至對全世界都是虎視眈眈，企圖實現中華民族的偉大復興，改變現有以歐美為首建構的國際秩序，使自己成為統治世界的「全球帝國」。而中共最危險之處在於其政治價值觀，從過去的批孔，到後來在全球廣設「孔子學院」，向孔子的政治思想靠攏，亦即「天無二日，土無二王」、「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的中國傳統政治思想，其「犯我中華者，雖遠必誅」的「戰狼外交」就是證明之一。
游錫堃表示，也就是這種思想使中國想要與美國「共管太平洋」、推動「一帶一路」、在東海與日本爭奪釣魚台、在南海違反「無意搞軍事化」的諾言、於香港撕毀「一國兩制50年不變」的承諾、以高空氣球進入美國本土偵蒐，最近又宣稱「擁有台灣海峽的主權及管轄權」、「台灣海峽非國際水域」，都已對全球和平造成威脅。因此呼籲保護台灣就是捍衛全球民主自由及歐美國家的利益。
博多黑致詞時表示，游錫堃鏗鏘有力的發言與國民議會看法不謀而合。他並表示此行他帶來了總統馬克宏想要向台灣傳達的訊息，台灣和法國一樣有其自身複雜的歷史淵源，法國的建立亦有其複雜背景，是與鄰國交戰而來，後來歐洲人民共同建立了現在大家所知的歐洲大陸。但如今因為俄國入侵烏克蘭，企圖影響現有的勢力平衡，致使歐洲的陰影再度捲土重來，另人擔憂。因此，法國的立場是一貫支持台海維持穩定和平。博多黑也說明他對台海維持現狀的看法，是台灣能在自由民主人權的道路及其自身特殊性方面持續邁進。
博多黑也提到他上周接待立法院訪團，也接見了參加世界台商總會的企業界友人，這些都讓他了解加強與台灣的關係有多重要，這也是他此行的目的。他最後引用1844年大仲馬出版的小說「三劍客」當中著名的格言「我為人人、人人為我」的口號，期許「台灣為世界、世界為台灣」，大家一起努力。
有媒體就法國總統馬克宏結束訪中行程後提及，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。博多黑表示他認爲法國不樂見衝突，相信也沒有人樂見衝突，以俄烏戰爭為例，面對任何衝突，都要用和平的方式來解決更好。
另有媒體提問台法除經貿方面，是否在安全議題上有進一步的合作空間。博多黑表示，歐洲雖追求戰略自主，但由於美國有許多優秀先進的科技公司，所以歐洲在經濟及數位發展上對美國仍然有一定程度的依存性。他建議台灣除在半導體產業強項外，也可與法國在氣候議題上進行雙邊合作，且鼓勵台灣企業赴法國及歐洲投資。同時，他強調經濟固然重要，但友誼更重要，法國與台灣有民主、自由及法治的共同價值，期望雙方一起合作迎接未來的挑戰。
游錫堃也回應表示，台法長期以來有相當多的合作，例如幻象2000的軍售，宜蘭縣長任內包括童玩藝術節就是去法國亞維儂考察後而創辦，宜蘭縣政中心也是把法國孟德斯鳩三權分立的精神置入設計等，他並提到法國的政治思想家包括盧梭和伏爾泰對後世民主影響很大。
游錫堃也表示，台法間在經濟科技各方面都有很多密切合作，法國對台灣半導體相當重視，雖然最近有些風波，但法國是太平洋國家，在太平洋的領土比台灣還大，法國軍艦也常至亞洲航行。此外，下周也有另一法國參議院訪團蒞院，可以看到政府和民間交流頻繁，因此對台法關係很有信心。