很大潛力！鄭文燦：台灣地熱含量約400億瓦「值得投入發電」

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他在論壇致詞時強調，歐盟10月建立碳邊境調整機制（CBAM），大家都會遇到挑戰，淨零轉型不在乎2030、2050年目標，而是現在如何走向未來，未來就決定在現在；淨零轉型路徑很重要，除氣候變遷的法制之外，還需要綠色金融、淨零科技，台灣的優勢可透過淨零科技得到加乘，讓台灣未來在全球化的淨零時代，出口產業可得到更大支持。
經濟部次長林全能在「打造淨零時代競爭力論壇」致詞時指出，台灣去年揭櫫2050年淨零路徑，有兩個很重要基礎，一是科技、一是法制環境；科技的投入需要很多的資源，經濟部將跟工研院、產業界一起合作打造競爭力。感謝工研院開發的技術連結銀行體系，來支持銀行對產業界「淨零技術無形資產」的融資工作。
參與論壇的巨大機械執行長劉湧昌說明，巨大進入ESG（環境、社會責任、公司治理）不久，但進展速度很快，前置時間約一年，做碳盤查，並從製造源頭、材料盤查。
劉湧昌指出，自行車鋁合金使用90%，研究發現再生鋁強度比新鋁還好，再生輪胎也比新輪胎好用，這些都是節能減碳可切入的重點。
從設計面節能減碳，他解釋，自行車架塗裝在20、30年前烤爐走4、5趟就好，現在要走7趟，因此推動塗裝生產線縮減、塗裝減層，一年可省電約3萬3000度。（編輯：張均懋）1120418