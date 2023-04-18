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很大潛力！鄭文燦：台灣地熱含量約400億瓦「值得投入發電」

▲行政院副院長鄭文燦今天表示，台灣地熱仍有很大潛力。（圖／行政院提供）
▲行政院副院長鄭文燦今天表示，台灣地熱仍有很大潛力。（圖／行政院提供）

中央社

（中央社記者潘智義台北18日電）行政院副院長鄭文燦今天表示，台灣地熱含量約40G瓦（400億瓦），目前開發不到5000瓦，仍有很大潛力；亞洲國家地熱超過1G瓦的國家包括菲律賓、印尼、紐西蘭，台灣值得投入地熱發電。

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鄭文燦在工研院舉辦「打造淨零時代競爭力論壇」受訪時指出，說到綠能，除大家熟悉的太陽能、風電之外，還有地熱；但探勘常面臨地質學的調查沒辦法很徹底，即便一口井花了新台幣5000萬元，也可能找不到地熱，為避免探勘風險，政府將補助50%探勘費用。

他在論壇致詞時強調，歐盟10月建立碳邊境調整機制（CBAM），大家都會遇到挑戰，淨零轉型不在乎2030、2050年目標，而是現在如何走向未來，未來就決定在現在；淨零轉型路徑很重要，除氣候變遷的法制之外，還需要綠色金融、淨零科技，台灣的優勢可透過淨零科技得到加乘，讓台灣未來在全球化的淨零時代，出口產業可得到更大支持。

經濟部次長林全能在「打造淨零時代競爭力論壇」致詞時指出，台灣去年揭櫫2050年淨零路徑，有兩個很重要基礎，一是科技、一是法制環境；科技的投入需要很多的資源，經濟部將跟工研院、產業界一起合作打造競爭力。感謝工研院開發的技術連結銀行體系，來支持銀行對產業界「淨零技術無形資產」的融資工作。

參與論壇的巨大機械執行長劉湧昌說明，巨大進入ESG（環境、社會責任、公司治理）不久，但進展速度很快，前置時間約一年，做碳盤查，並從製造源頭、材料盤查。

劉湧昌指出，自行車鋁合金使用90%，研究發現再生鋁強度比新鋁還好，再生輪胎也比新輪胎好用，這些都是節能減碳可切入的重點。

從設計面節能減碳，他解釋，自行車架塗裝在20、30年前烤爐走4、5趟就好，現在要走7趟，因此推動塗裝生產線縮減、塗裝減層，一年可省電約3萬3000度。（編輯：張均懋）1120418

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