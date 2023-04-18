賭王千金何超蓮、竇驍峇里島大婚！砸2億辦婚禮 甜蜜8字曬恩愛
已故澳門賭王何鴻燊與三太太陳婉珍的31歲千金何超蓮，今（18）日與演員竇驍在峇里島大婚，砸下2億元舉辦海島婚禮，兩人以中式禮服官宣結婚好消息，用手比臉頰愛心放閃，並在微博以「三餐四季」、「餘生漫漫」等8個字為人生新序幕作為註解，郎才女貌相當登對，讓粉絲相當羨慕，紛紛送上祝福「要一直幸福下去呀！新婚快樂！」
記者江芷稜/綜合報導
身家價值數百億元台幣的何超蓮，曾與男星吳克群有過一段情，2019年和竇驍被拍到在電梯裡熱吻，戀情因而曝光，大方公開認愛後，經常合體出席品牌活動、上綜藝節目，竇驍因為女友減少演藝活動，連拍戲與螢幕情侶也鮮有親密互動，惹得粉絲不開心，被網友虧是「嫁入豪門」。
其實兩人是在台灣相識，竇驍主動搭話，透露之前曾有一面之緣，何超蓮以為這是他把妹的手法，起初還不以為然，後來才發現男方所言為真。何超蓮對男友相當肯定，坦言認識2個禮拜就認定對方，因為演藝圈沒見過比他專情的人，其實早就暗許終身，不過，賭王何鴻燊2020年過世，孝順的何超蓮為守孝不辦喜事，婚事才會延宕至今。
兩人今日在峇里島舉辦婚禮，邀請娛樂圈內上百位藝人和親朋好友參加婚禮，伴手禮則相當豪華，送的是高檔化妝品和香水，還畫上兩人的Q版畫像，非常用心。原本港媒報導何超蓮的家人因海島距離遙遠，拒絕出席婚禮，但何超蓮的媽媽、舅舅都現身陪伴新嫁娘風光大婚，打破外界謠言。