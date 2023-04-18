工研院展出42項關鍵技術　攜產業打造淨零時代競爭力

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工研院院長劉文雄指出，許多人對「2050淨零碳排」的第一印象，就是增加營運成本，為企業帶來沉重負擔，其實應該要有逆思維，因為背後的商機其實也將伴隨淨零挑戰而來。
此次論壇有三大特色，第一，提供「工研院碳盤查技術」，找出減碳熱點。這項技算產品生命週期碳足跡，目前已吸引逾700家廠商加入；第二，端出「一站式淨零排放平台」，平台以客戶為中心，如百寶箱般全方位提供淨零新知、服務、技術、人才培育等。第三，建立全國首創的淨零融資服務，鏈結臺灣企銀、台新銀行、土地銀行等40家臺灣金融行庫，讓擁有淨零減碳相關專利技術之中小企業與新創公司，能以淨零專利技術獲得資金挹注。
現場也從「能源供給」、「需求使用」、「低碳製造」、「環境永續」等面向展出42項關鍵淨零技術，如「智慧化地熱電廠」可提升發電效益到1MW以上，且提前7天預知電廠損壞，降低運維成本。
行政院副院長鄭文燦表示，因應全球淨零趨勢，各國政府相繼提出綠色轉型相關政策，核心理念不僅限於「減少環境污染，善盡地球公民責任」，更希望能「提供產業創新轉型機會，創造新經濟成長動能」。
工研院提到，政府在去年提出台灣2050淨零排放路徑與十二項關鍵戰略行動計畫，希望減碳同時，也利用台灣既有堅實製造能量及全球供應鏈重要樞紐的地位，開創綠色成長商機。
工研院2021年成立「淨零永續策略辦公室」，宣示全院2050淨零排放目標，同時協助國內產業推動淨零轉型，此次論壇也切合政府能源轉型策略。
經濟部次長林全能表示，淨零排碳要能成功推動有兩大要素，首先，科技投入是邁向2050年淨零排放的基礎，在行政院科技預算的支持下，經濟部與工研院已攜手產業、公協會一起合作投入技術研發；第二，淨零技術若要深化發展，財務金融是關鍵，這方面工研院已推出無形資產融資，提供企業更多銀彈。
他接續說道，未來三年經濟部將藉由疫後特別預算支持，透過信用貸款提供企業8800億元貸款額度，投入低碳化、智慧化行動。工研院已結合21家公協會實質投入淨零行動，鏈結產業朝商品化方向走。