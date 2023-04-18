台中版芯費大戰開打　花美男連線2登記獨缺1人未現身

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地方原以為有別於其他縣市的老將新秀之爭，「花美男連線」可望全數獲國民黨提名，不料曾任7屆立委的國民黨中常委沈智慧，昨天在眾多支持者簇擁下辦理黨內登記，直接衝擊到欲在市長盧秀燕本命區參選立委的黃健豪。
黃健豪今（18）日在多位市議員陪同下，到國民黨台中市黨部辦理登記，中5選區議員僅沈智慧妹妹沈佑蓮未到場。對於外界形容34歲的他與65歲沈智慧是「台中版芯費大戰」，黃健豪認為中5選區現任立委並非國民黨，兩選區狀況不同，但公平初選精神是一致的，他希望改變過去國民黨為人詬病的宮廷文化，同時透過初選或協調機制讓黨員勇於表態，加速國民黨的新陳代謝，在大選中把這一席贏回來。
對於國民黨之前已進行協調，沈智慧卻說無人徵詢過她意見，黃健豪表示要向她致歉，協調時沈智慧在國外、之前未聽聞她要參選，所以才沒找她，這兩天有機會將盡量與她聯繫、協調共識決定由誰出馬。
對於日前一度感到心灰意冷，黃健豪強調「現在放棄，比賽就結束了」，身為第一線的黨籍民意代表，有責任回應社會對在野黨的期待，國民黨也有義務提出符合社會共識的人選進入立法院，除了揭弊與監督，更要能提出對民眾有利的法案，為國家發展共同努力。
另一青壯世代的廖偉翔，上午在母親市議員黃馨惠、多位藍營議員陪同下完成登記，正式投入2024立委選戰。廖偉翔以「想改變、翔改變，享改變」做為參選理念，他說民進黨執政重政治、輕民生，導致從國際、兩岸到經濟民生全面失能，人民期待更好生活、渴望改變，希望西南屯鄉親給年輕人舞台，他會帶領大家走向充滿希望的未來。
至於第6選區的羅廷瑋，目前尚未表態要辦理黨內登記。台中市黨部主委顏文正表示，如果明天最後一天仍無人登記第6選區，將啟動徵召機制，但國民黨內人才濟濟，不一定徵召羅廷瑋。