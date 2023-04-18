星展銀估美國5月再升息1碼　台灣央行打通膨6月可能也會升

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至於疫情帶動的電子產品需求在疫情後回落，加上全球利率上升及中美科技緊張局勢升級，台灣半導體出口正面臨嚴重下滑。馬鐵英說，台灣電子零組件行業的庫存出貨比已攀升至多年的高點，接近2008年全球金融危機和2001年科技泡沫破裂期間的水準。從歷史經驗推斷，此輪半導體去庫存過程可能至少需要3個季度才能完成，最快需等到今年第3季。
雖然歷史數據顯示，台灣對中國的出口與大陸出口指標的相關性較高，但星展手日出，與電子產品相比，非電子產品出口與中國消費和投資指標的相關性較高，只是中國疫情後重啟的復甦尚不廣泛，短期內可能不會為台灣出口提供有力支撐。
馬鐵英預估，要到今下半年中國國內經濟更廣泛的復甦才可望提振台灣的非電子產品出口，但對電子產品而言，復甦可能仍需等待全球終端需求的好轉。所幸在此輪貿易衰退對台灣國內經濟的負面溢出效應似乎有限，在高性能計算和電動汽車領域需求支撐下，半導體產業2024年盈利前景仍有可能改善。大型晶圓廠在當前周期性低迷時期繼續投資於尖端技術，以鞏固其行業領先地位。
在消費方面，她提到，儘管台灣通膨上升導致實際薪資下降，但消費者仍有餘力動用過去3年在疫情期間積累的「超額」儲蓄。台灣家庭儲蓄占可支配收入比率在2019年至2021年間從21.8%大幅上升至25.2%，儲蓄率回落1%估計可釋放1000億台幣左右的支出，相當於GDP的0.4%。此外，隨著邊境重新開放，服務出口已開始回升。
台灣的入境訪客人數已從去年9月的7萬人左右激增至今年2月的37萬人，在5個月內恢復到疫情前正常水準的30%，其中來自東南亞的遊客提供了主要貢獻，占總入境人數比重近5成。預計今年總入境人數很可能實現70-80%的復甦，意味著入境消費支出將達到100至110億美元，占GDP的1.3-1.5%。
至於經濟正陷入技術性衰退，但台灣通膨壓力仍然顯著，尤其食品及能源價格這部分，因此，星展也將台灣2023全年CPI預測從1.8%上調至 2%。馬鐵英指出，雖然台灣CPI年增率在今年第1季觸頂，但接下來的第2季至第3季仍可能保持高位，接近2%。因勞動力市場狀況緊張、價格預期上升、以及疫後重新開放帶動服務需求增加，此輪通膨呈現黏著跡象，而核心CPI已連續12個月保持在2%的水準以上，為2008年以來首次。服務類項目通膨率也連續12個月保持在2%以上，是近20年來的首次。
也由於食品與能源價格上漲，消費者對此輪通膨感受較深。飼料成本上漲、禽流感疫情等推高食品價格的供給端因素持續存在，即便全球油價走勢緩和已帶動能源通膨回落，但星展認為，4月電價調整可能將進一步推高CPI約0.2個百分點。
馬鐵英更表示，相較經濟成長數據，台灣央行更關注通膨數據，因此，即便上半年經濟數據表現不佳，但本來就在央行合理預測之內，加上央行多次強調核心通膨及服務業通膨，如果4、5月通膨仍在2%以上，不排除6月台灣央行會再進一步升息。
在金融穩定方面，馬鐵英認為，台灣受近期美國和歐洲銀行業危機的影響相對較小。台灣銀行業總資產的60%左右為貸款，證券投資比重較低；而總負債的80%由家庭和企業存款組成，對市場融資的依賴度較小。整體而言，台灣銀行業受惠於過去一年利率緩步上升、利差擴大的總經環境，平均股東權益報酬率和資產報酬率已有小幅改善。