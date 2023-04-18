南韓超帥明星交不到女友！親妹妹抖出他「有病」：沒有女生能接受
韓劇《祕密之家》由徐河俊、李令恩、正憲、姜星、李丞涓共演，劇中徐河俊飾演力爭上游的正義律師，他為了尋找失蹤的母親，把自己的愛情擱置一旁；現實中的他，則希望能早點結婚，但徐河俊的妹妹透露哥哥有個「壞毛病」，若不改掉就永遠交不到女朋友。
記者陳雅蘭/綜合報導
在《祕密之家》中，徐河俊飾演勵志的檢察官，但因為母親失蹤，他只好放棄檢察官職務，改行當正義律師；除了當律師，還得照顧姊姊留下、父不詳的獨生女，明明是舅舅，但為了孩子只能假裝爸爸的身分照顧她。劇中，李令恩與姜星都喜歡他，便展開一場愛情爭奪戰，連電視機前的女性長輩觀眾，都對徐河俊相當滿意。
徐河俊在戲中被兩女爭奪，現實中的他卻沒交女友的機會。徐河俊找來相差6歲的妹妹一起上節目《現代男人的生活-新郎課程》，妹妹說哥哥幾乎沒時間交女友，拍戲一檔接一檔，中間空檔都不長，沒有結交異性的機會。
徐河俊有一次與妹妹聚餐時，妹妹說徐河俊的缺點就是太偏食，而且還是「小鳥胃」，徐河俊表示通常自己的食物吃完，他就不會碰共享的食物，美食對他沒有吸引力。徐河俊的妹妹就說，哥哥想要交到女友，一定要改掉這個習慣，「一場飯吃下來，吃幾口就飽了，哪有女生能接受」。《祕密之家》平日晚間8至10點在緯來戲劇台播出。