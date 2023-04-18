李多慧回韓國「台灣動態全消失」惹議！IG首洩心聲：我們5月再見
韓國啦啦隊女神李多慧，日前在台灣初登板應援造成旋風，而且還會轉發所有標註她的IG動態，作風親民又圈粉，怎料，16日卻被網友抓到，李多慧在返回韓國前，有關台灣的IG動態通通消失，引發爭議。對此，李多慧稍早也終於在IG上發聲了。
記者詹鎰睿/綜合報導
李多慧稍早在IG貼出離開台灣前，在桃園國際機場打卡的照片，並向所有球迷、粉絲們喊話：「感謝大家這麼支持我在台灣的初登場，我要先回韓國了，我們5月再見！」有趣的是，李多慧還不忘秀出在台灣買的玩偶，展現活潑又可愛的一面。
據了解，有Dcard網友PO文質疑，李多慧明明在台灣應援的這段期間，都會轉發許多球迷粉絲標註她的限時動態，但他卻納悶16日球賽一結束，李多慧所有限時動態通通消失，並對李多慧的親民、真誠感到懷疑。
文章一出立刻掀起熱議，就有韓國職棒的資深球迷解釋，「（李多慧）在韓職時就有這樣了，但不是說這樣就不真誠啦，她自己也知道轉發的非常多，所以一個階段就會這樣，不然隔天或是下一個活動又一堆，粉絲看版面也會很痛苦吧！」並強調李多慧對粉絲的好是有目共睹的，更認為這沒有什麼好質疑的。
其實台灣啦啦隊的女孩也有類似困擾，為了轉發所有粉絲的照片，球賽過後就常常忙到半夜才休息，也讓IG限時動態變得十分密集，也出現好幾次故障壞掉的現象，面臨發不完或是看不完的窘境，但她們都有保存下來作為回憶，等到休賽期間就會PO出來與大家持續互動。