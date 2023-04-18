騷擾在美異議人士　34中國公安部成員遭美起訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，這34人是「中國公安部912專項工作小組」（MPS 912 Special Project Working Group）的成員，美國司法部表示，這是「針對包括美國在內的世界各地中國異議人士」而設立的特別工作小組。
如訴狀所稱，這些官員被分配到「912專項工作小組」，並在北京的公安部設施中工作。這個小組的目的是影響、形塑美國和世界各地民眾對中國政府、中共及中國領導人的看法。訴狀指出，被告有部分是透過威脅、騷擾以及恐嚇美國和全球各地的中國政府批判者來執行項任務。
根據美國司法部的指控，這個工作小組在推特（Twitter）等各個社群媒體網站建立了數千個「假人頭」，以便「在線上騷擾並威脅中國異議人士」。
訴狀稱，這些線上人頭還負責推廣中國政府的官方文宣和論述，以反駁、洗版對中國活動有所批評的言論。文宣和官方論述的主題由公安部總部下指導棋，內容包括中共主導的政治制度優於民主制度、美國的內政外交、香港新疆人權議題、俄羅斯入侵烏克蘭，佛洛伊德（George Floyd）命案過後的社會騷亂，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行等。
某些網路「人頭」會自稱是美國人，讓社群媒體平台上的美國使用者誤以為是美國自己人在提倡有利於中國政府和中國共產黨的立場和政策。
布魯克林最高聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）今天在記者會中說：「這個工作小組並非尋常的警力。」他表示，這個小組「並不保護民眾，也不打擊犯罪，而是針對在中國境外的中國民主運動人士和異議人士下手犯罪，包括紐約市這裡。」
另有6名公安部人員和2名中國國家互聯網信息辦公室的成員，則在一起2020年更新的案件被控共謀。此案中，視訊會議軟體公司Zoom的一名員工出手干擾反北京活動人士的線上會議和討論。
最新起訴書稱，這名員工名叫朱利安．金（Julien Jin），與中國公安部和中國國家互聯網信息辦公室「直接合作並接受命令」。
負責美國國家安全事務的副助理司法部長紐曼（David Newman）說：「這說明了中國試圖把國內用來讓異議人士噤聲的壓迫手段全球化。」
「中國政府企圖輸出專制手段、扼殺美國言論自由的行動，對美國民主制度構成威脅，我們不會予以容忍。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1120418