鼓鼓甜戀大元10年！鬆口「結婚計劃」親揭婚禮主題曲
鼓鼓（呂思緯）推出第三張創作專輯《跳舞在米蘭》，第二波抒情歌曲〈當我變成我們〉MV力邀陳玉珊執導、宋芸樺擔任女主角，鼓鼓與宋芸樺上演親熱吻戲引關注。鼓鼓與陳玉珊導演今（18）日出席音樂微電影首映會，他透露〈當我變成我們〉有可能作為「婚禮主題曲」，提到交往10年的女友大元，鼓鼓表示兩人都不會去看對方演出的激情戲，但事前有報備過。
記者黃雅琪/綜合報導
鼓鼓在〈當我變成我們〉微電影中飾演浪子，除了要撩妹、拍吻戲，還有哭戲要突破！鼓鼓拍哭戲說哭就哭，精準控制眼淚，他表示哭戲沒有想像中難，但他在正式演出前，還是有到一旁培養情緒，對他來說最難的是被女生「調戲」不知如何反應，以及每一幕都得真實，不是「演」出來的才是最難。
〈當我變成我們〉導演戲劇版將於18日晚上9點在相信音樂YouTube頻道首播，MV將於20日晚上9點於相信音樂YouTube首播。鼓鼓新專輯《跳舞在米蘭》，專輯10首歌曲皆是描述他在生活裡觀察的故事，多元化的曲風整張專輯明亮暢快。《跳舞在米蘭》4月17日開始預購、4月27日全面發行，5月13日將於台北信義香堤大道舉辦簽唱會，中南部場次也即將公布。