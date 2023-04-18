AI賦能與成長新驅力　加持機器人自動化後市

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張銀成進一步分析，機器人、自動化投資題材仍主要關注效能的改善與提升，今年在ChatGPT大力推升發展進度下，包括AI發展所需算力、資料分析，及公用雲運用等，都見發展的提速與市佔的提升等，同時也藉由AI在實體領域的運用優化，加速機器人與自動化產業的發展進程。
瑞典機器人自動化大廠ABB，在近期發表的機器人發展報告中指出，機器人發展的三大驅動力，第一是全球勞動力短缺，包括：疫後人力的缺乏、人口老化，與低薪屈就意願等，預估至2030年全球將有8,500萬個職位空缺，將藉由機器人發展以填補勞動力缺口，同時賦予機器人新的任務。
第二是AI和自主技術的導入，使得機器人的使用入手容易度提升，這同時也會帶動跨出傳統製造業應用領域，像是電子商務、醫療保健、餐飲服務等；第三則是，藉由更多專業合作，跨領域產業結合等，也促進機器人持續創新趨勢發展。
此外，機器人自動化產業領域還有值得留意的發展方向，張銀成指出，機器人與自動化產業的發展，整合了由上而下、由軟而硬的領域，以Tesla為例，經營模式已由電動車，自動駕駛，進展到儲能業務等，全球推動2050淨零政策，降低石化能源、改善能源使用效率等，過去Tesla的發展可能在藉由AI、軟體技術的提升，強化自動駕駛効能，而今更在清潔能源的發展上，藉由降低石化運用、提升綠能發電等，同時建置綠能儲能設備等，創造新的營運收入模式。
張銀成說明，年初至今，半導體、機器人自動化等相關產業個股，不少標的股價漲幅大，同時出現超出市場預估目標價情形，進入第二季市場發佈財報與後市展望之際，開始呈現股價漲多調整的現象，整體操作上，會以漲多調節作為短期因應，不過，相關產業具備長線趨勢與需求動能，一旦股價調整達一定程度，總體經濟環境變數釐清、關注升息終端到來時點等，後續仍建議中性偏多操作，建議投資人採取定期定額、分批投資，掌握AI機器人長線趨勢動能財。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。