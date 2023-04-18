NBA／踩踏Sabonis胸口被吹惡犯 Green辯稱當下需要「下落點」
在今(18)日金州勇士季後賽首輪對決沙加緬度國王的第2戰，出現尺度很大的犯規行為，Draymond Green在末節踩踏了國王中鋒Domantas Sabonis的胸口，他被吹了二級惡意犯規，直接遭到驅逐出場。賽後他也對自己的行為做出解釋，直言那是在失去平衡下，他才踩在對方身上。
運動中心/綜合報導
本場比賽末節在剩下7分多鐘時的一個回合，雙方搶籃板卡位時擠得人仰馬翻，倒地的Sabonis出手抱住Green的腳，後者在混亂中直接往前者的胸口踩下去，結果裁判在回放後吹了Sabonis技術犯規，而Green則是二級惡意犯規直接被驅逐出場。最終勇士以106:114輸球，系列賽陷入0:2落後，那一回合直接改變了比賽走向。
勇士隨隊記者Anthony Slater透露，賽後Green在受訪時表示，自己的腳當時被Sabonis給抓住了，因此需要一個下落點來平衡，但是裁判告訴他：「你這一腳踩太重了。」他還為自抱不平地說，這是本系列賽第2次出現自己被對手抓住腳的情形，此前Malik Monk也這樣做過。
而勇士得分後衛Klay Thompson則坦言，他認為Green的動作確實不乾淨，但也表示Sabonis在別人衝刺時抓住對方的腳，同樣不是一個好行為，「我不是說Draymond做的事就是對的，但你不能在別人全力奔跑時抓他的腳，那樣很不好。」
而事主Sabonis在接受檢查後，表明自己傷勢無礙，至於對Green這一腳聯盟是否該加重懲處？他表示這就交由官方去裁定，「Green是個很棒的球員，他好勝心強。勇士是衛冕冠軍，我們知道他們這場會打得很兇，因此就是努力幫助球隊贏球。」