名家論壇》黎榮章／負面選戰滿天飛　賴、侯、柯罵點在哪裡？

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而侯友宜和柯文哲，則在3月中後聲量漸長，但侯的網路話題多是選舉討論，他多是被動被提起，而非自己主動創造議題；柯則除了是在228前後再次挑戰一日北高創高聲量外，他的聲量主要是在訪美後聲量再度有起色，有穩定聲量進帳，證明他在政壇上仍有話語權，目前他的聲量急起直追，和侯差距已不大。
觀察賴清德、侯友宜、柯文哲近三個月的網路正負面聲量比例。柯文哲因遠離政治暴風圈，不只負聲量比例最低（27.4%），正聲量比例也是三人最高（15%）。賴清德雖然早從去年就站上總統大選第一線，但因他搶得提早起跑的黃金時間，提前部署網路操作，許多社群上的正面軟性文章，讓他獲得好評。侯友宜的負聲量是三人最高，因為他在4月之前，一直未對總統選戰明確表態，讓自己處於被動受到討論的守勢，也因此一直挨打，累積負聲量，目前負聲量比例33.8%暫居下風。
而進一步看近一年來，賴、侯、柯三人的負面聲量話題，以評估未來三人在選戰當中可能面臨的攻防議題。賴被質疑的，包括自今年1月起屢被攻擊他自稱務實台獨工作者、他過去在行政院長任內的政績等，讓他累積不少負面聲量。此外，他現在兼具黨主席身分，除了過去他執政的台南，其他民進黨執政縣市的相關弊案，也都會被算到賴清德頭上，包括台南爐渣案、基隆廢土傾倒案等，他因相關話題而獲得的負聲量在今年2月來到顛峰。
侯友宜則是持續被恩恩案追打，包括去年六月、去年11月都因這個話題創下負聲量高峰，侯被這單一議題打破了他「好好做事」、「專心市政」的人物設定，此外，近來侯友宜被追問政治議題卻未正面答覆的風格，也逐漸成為對手嘲弄焦點，負聲量持續累積。柯則是因過去批綠打藍，為民眾黨建立很高的道德標準，但執政難免出紕漏，從滿意度吊車尾、台北市關防水門沒通知車主等事，到高虹安競選時點名網軍粉專被控煽動仇恨等，也開始面臨其他人對白營的挑戰，前述議題在去年10至11月的負面聲量來到頂峰。
賴、侯、柯都不是政壇新人，三人從政治今，累積不少相罵本，總體而言，賴清德的負面爭議圍繞統獨立場、民進黨弊案上，侯則是施政能力被質疑、缺乏國際觀、回應空洞的政治風格，而柯文哲則是圍繞「高傲、自負」人設的攻擊，不時招致負面聲量。三人被設定攻擊的負面議題，過去已掀起許多討論，一旦國民黨提名確定，柯文哲也參選到底，2024這場三足鼎立的總統選戰，料將會負面選戰滿天飛，整個選戰過程將會熱鬧非凡、精彩可期。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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