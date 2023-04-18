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中共加強網路舉報　網信辦：捍衛政治安全迫切需要

▲中共中央網信辦17日在北京召開「全國網絡舉報工作會議」指出，加強網路舉報工作，是深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，也是堅決捍衛「網上政治安全」和「意識形態安全」的迫切需要。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共中央網信辦17日在北京召開「全國網絡舉報工作會議」指出，加強網路舉報工作，是深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，也是堅決捍衛「網上政治安全」和「意識形態安全」的迫切需要。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社台北18日電）中共中央網信辦17日在北京召開「全國網絡舉報工作會議」指出，加強網路舉報工作，是深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，也是堅決捍衛「網上政治安全」和「意識形態安全」的迫切需要。

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會議還強調，要建立中央、省級、地市級網信部門「縱向聯動、密切配合的網信舉報工作格局」，匯聚各方面共同做好「網絡舉報工作的強大合力」。

據中央網信辦微信公眾號「網信中國」17日晚間公布，這場會議由中共中宣部副部長、中央網信辦兼中國國家網信辦主任莊榮文出席並講話。各省區網信辦高層主管及各大網路平台、新聞網站負責人等與會。

會議指出，加強網路舉報工作，是深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、深入貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神的重要舉措，是應對當前網信領域「新形勢新課題新挑戰」、堅決捍衛「網上政治安全」和「意識形態安全」的迫切需要。

同時，加強網路舉報工作也是堅持人民主體地位、「維護人民群眾切身利益」的重要手段，是落實黨中央決策部署、持續深化網路綜合治理的必然要求。

這場會議強調，要堅持「政治統領」，在「涉政舉報」上下工夫，提升從政治上審視、研判和開展網路舉報工作的能力水準，著力維護「網絡意識形態安全」。

會議提到，也要在「侵權舉報」、「生態舉報」上下工夫，強化網民和涉企侵權舉報處置，不斷提高網路舉報覆蓋面、受理量、處置率。持續發揮網路舉報在「網絡生態治理」中的重要作用，注重發現問題，抓好專項舉報，強化線索運用，壓實平台責任，著力增強網路生態治理實效。

會議還稱，要堅持重點突破，在「網絡闢謠」上下工夫，建立網路闢謠聯動格局，做優做強闢謠平台，深化網路闢謠標簽工作，著力提升闢謠工作水準。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120418

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