今日廣場》徐祐德／台南夜行奇遇：梅嶺山中的神秘光影

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想像一下，白天我們在梅嶺欣賞美麗的桐花，晚上則在閃爍著綠色光芒的螢火蟲中度過美好時光。而在旅程中，我們還能順遊將軍青鯤鯓，一睹那迷人的藍眼淚景色！
要如何安排兩天一夜的行程呢？首先，請記得從4月18日上午9時開放上網報名參加「2023梅嶺賞螢季活動」。名額有限，記得要搶先報名哦！
我們可以以自駕遊為主，驅車前往楠西梅嶺。到達後，除了賞螢外，還可以欣賞美麗的紫牡丹和油桐花。美食愛好者千萬不要錯過在地的梅子雞和薑黃雞！當然，還可以選擇採購各式梅製伴手禮與親朋好友分享。
在白天，我們可以走訪龜丹溫泉區、江家古厝、玄空法寺、曾文水庫、走馬瀨農場、南瀛天文館等周邊景點。喜歡徒步的朋友，也可以走上梅嶺登山步道，欣賞沿途的美景。
夜晚，就讓我們投入螢火蟲的懷抱，感受大自然的魔幻魅力。若想住宿，可以選擇神秘氣場露營區的露營體驗，或是周邊的旅宿業者。
參加賞螢活動的朋友們，請務必遵守賞螢守則，保護螢火蟲的棲息環境。讓我們一起愛護大自然，共享美好的回憶！
現在就準備好吧，讓我們繼續規劃這個兩天一夜的台南之旅吧！
在賞螢活動4/29那天，還有「螢歌漫漫‧樹下音樂會」活動等著你！專業歌手將自彈自唱，讓你在螢火蟲閃爍的美景中度過一個愜意的午後時光。
活動期間假日還有賞螢定點解說、在地農夫市集、梅子醋DIY體驗等活動，每日分兩梯次，每梯次限20人參加，費用每人250元。此外，平假日皆可參與的農事體驗（神秘氣場露營趣、蟠桃採果樂）等周邊系列活動，也將讓你的旅程更加豐富多彩！
想了解更多活動詳情，可以查詢「台南楠西梅嶺賞螢季」FB粉絲專頁。在享受賞螢的樂趣之餘，請務必遵守賞螢守則，讓我們共同保護螢火蟲的生態環境。
最後，別忘了將這次的台南之旅記錄下來，與親朋好友分享這美好的回憶。現在就開始規劃你的台南兩天一夜之旅，盡情享受大自然的美麗吧！
初夏來臨前，期待你在台南楠西梅嶺賞螢季活動中，度過一個難忘的兩天一夜！
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