春天有蟹吃！超頂「雙蟹套餐」啖日本毛蟹、松葉蟹：每人8000元
時序剛入春，卻有頂級餐廳推出通常在秋天才會主推的螃蟹宴。位於敦化北路上的海峽會，由超級老饕蔡辰男會長一手創辦。近日主打頂級雙蟹套餐，挑選來自北國的活毛蟹與日本松葉蟹，不受季節而影響美味，規劃成「頂級雙蟹套餐」，以日本涮涮鍋方式呈現，內容包含兩隻毛蟹與整隻松葉蟹之外，還有開胃小品、刺身、蔬菜、甜點等。每套售價3萬2000元，可供4人共享。
記者葉盛耀/綜合報導
通常秋冬才是吃螃蟹的好季節，但是有些蟹因為生長地域影響氣候關係，其實不受季節限制，一年四季都有量產，像是有日本四大名蟹封號其中的毛蟹與松葉蟹。毛蟹除了蟹鉗與腳之外，身體也帶肉，滋味柔和清甜；而松葉蟹味最受老饕喜愛的，是那飽滿肥粗有者滿滿肉質的蟹腳，同樣鮮甜十足，海峽會是以日式涮涮鍋吃法，螃蟹都經拆解分塊，直接入湯鍋中涮煮，並貼心幫客人計算好各式食材適合涮煮的時間以供參考，讓人能輕易嘗到頂級蟹肉最完美之美味。
4人份量的頂級雙蟹套餐，可一次通嘗兩隻毛蟹與整隻松葉蟹，若是還想試試高檔肉品，可以將原本的松葉蟹改為高檔牛肉盤，日本A4和牛沙朗 (480g)、日本A5和牛背肩 (180g)、美國安格斯牛小排 (600g)可三擇一，套餐中另外還包含開胃小品、特等刺身三品、南非活鮑魚 (2顆)、手工丸子、木棉豆腐、綜合蔬菜盤、季節鮮果盤、黑糖葛粉條。份量不少，但提醒需2日前預訂。
另外，在高雄也有有業者獨步全台將酸白菜鍋結合螃蟹的吃法，曾於高雄市政府舉辦的「大港吃鍋」活動中獲得共鍋組別冠軍殊榮的冬鄉小廚，就獨家推出「遼寧鍋」，以當日市場採買的新鮮活蟹，搭著干貝、澎湖紫菜等吊出酸菜鍋中的鮮厚醍醐味，搭配各式台灣好食材，還有眷村風味小菜做為鍋物前的開胃前菜，「遼寧酸菜白肉鍋」雙人價3880元。