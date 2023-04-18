福原愛狠心斷了聯繫！江宏傑吐無奈心聲：不確定是否被封鎖
藝人江宏傑與日本桌球好手福原愛2021年離婚，因為家庭因素，夫妻原本仍有聯繫，不過自去年7月，兩人徹底失去聯絡，他今（18）日出席醫美活動，雖然穿著西裝畢挺，顯得神采奕奕，但一談到前妻就流露無力感，表示將近10個月無法與對方通話、視訊，被問到是否被封鎖了？他自己也不確定，但會努力透過法律途徑爭取應有的權益。
記者江芷稜/綜合報導
江宏傑替肉毒產品站台，大方坦承做完後整體自信提升，發自內心覺得狀態很好，目前兼顧家庭與工作，經營的桌球館運作很不錯，把事業重心都放在工作上，對愛情抱持隨緣狀態，家人也不著急，他笑說身邊朋友幾乎都是《全明星運動會》的隊友，「大家都太熟了，沒有來電的感覺」，還開玩笑說隊友都沒幫忙介紹，真的很狠心，如果真的有新對象願意公開。
此外，前妻福原愛在日本發展不順遂，因不倫戀重創形象、收入銳減，被日媒報導扛不起鉅額貸款，只能和新歡搬離價值3億元日幣的東京豪宅，江宏傑表示兩人已經失聯，沒有對方的任何消息，雖然現在日本疫情解封，來去不受限制，但他連對方居住地都不知情，所以無法恢復溝通管道，一直努力積極聯繫中，希望早日與家人團圓，語氣充滿無奈。