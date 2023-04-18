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與離岸風電產業聚落互動！台灣港務港勤致力於離岸風電在地化

▲台灣港務港勤公司在台中港經營全台灣最大面積之離岸風電運維基地，提供辦公場地、倉庫、泊位與露置場出租服務。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務港勤公司在台中港經營全台灣最大面積之離岸風電運維基地，提供辦公場地、倉庫、泊位與露置場出租服務。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導


台灣港務港勤公司致力於離岸風電在地化的目標，提供最優質的我國籍船舶與精良的我國船員，並加速台中港運維基地成為離岸風電產業聚落，期能成為台灣離岸風電產業最堅強的後盾，其服務量能，深獲台灣風電產業肯定。

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台灣港務港勤公司董事長陳榮聰表示，台灣港務港勤公司自2017年起，即獲得大量船舶服務與岸上設施合約，並和台電(Taipower)、海洋(Formosa I)、海能(Formosa II)、沃旭(Orsted)、伯威海事(Boskalis)、台船環海(CDWE)與凡諾德(Van Oord)等，締結合作關係，顯示港勤公司的服務品質與量能，均獲得國內外企業肯定。

▲台灣港務港勤公司董事長陳榮聰說明致力於離岸風電在地化的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務港勤公司董事長陳榮聰說明致力於離岸風電在地化的情形。(圖／記者黃守作攝)
 
 
陳榮聰說，該公司於今(2023)年，就簽署了8份船舶合約，總服務天數超過1000天，其中包括4艘人員運輸船(CTV, crew transfer vessel)、大型平台駁船、大馬力拖船與起重駁船等。

▲台灣港務港勤公司目前有4艘人員運輸船，投入風場建置及運維服務。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務港勤公司目前有4艘人員運輸船，投入風場建置及運維服務。(圖／記者黃守作攝)
陳榮聰指出，港勤公司目前有4艘人員運輸船投入風場建置及運維服務，包含臺港22601、22602、22603、22605號人員運輸船，主要負責人員運輸、補給品運輸和風場警戒任務執行，而沃旭率先與港勤公司簽署了人員運輸船長期運維合約，並通過沃旭環境安全衛生(HSE)稽核，成為沃旭能源合格供應商，總服務天數將超過1000天。

此外，臺港514001號大型平台駁船，可提供風機大型基礎組件和高壓變電站的運輸服務，自今年6月起將與台船環海(CDWE)合作，投入於中能風場建置工程。

至於，臺港12603號拖船主要用於浮標佈放與風場警戒任務，今年8月起將服務於海能風場，另一方面，臺港51601號起重駁船，除提供住宿貨櫃與儲存空間，更具備經CR認證之150噸吊臂，可支持浮標佈放與貨物運輸任務，預計今年4月將與凡諾德公司共同合作投入於大彰化風場佈纜工程。

▲台灣港務港勤公司在台中港經營全台灣最大面積之離岸風電運維基地，與離岸風電產業聚落互動良好，期能成為台灣離岸風電產業最堅強的後盾。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務港勤公司在台中港經營全台灣最大面積之離岸風電運維基地，與離岸風電產業聚落互動良好，期能成為台灣離岸風電產業最堅強的後盾。(圖／記者黃守作攝)
陳榮聰並指出，台灣港務港勤公司除了船舶服務外，亦於台中港經營全台灣最大面積之離岸風電運維基地，提供辦公場地、倉庫、泊位與露置場出租服務，目前合作夥伴除了海洋風場及海能風場外，沃旭能源更將亞太地區首座離岸風電運維中心設立於基地中，各風場單位也均有海事協調中心(Marine Coordinate Center, MCC)設置於基地，全程監控風場周遭動態。

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