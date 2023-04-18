與離岸風電產業聚落互動！台灣港務港勤致力於離岸風電在地化

台灣港務港勤公司致力於離岸風電在地化的目標，提供最優質的我國籍船舶與精良的我國船員，並加速台中港運維基地成為離岸風電產業聚落，期能成為台灣離岸風電產業最堅強的後盾，其服務量能，深獲台灣風電產業肯定。
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陳榮聰說，該公司於今(2023)年，就簽署了8份船舶合約，總服務天數超過1000天，其中包括4艘人員運輸船(CTV, crew transfer vessel)、大型平台駁船、大馬力拖船與起重駁船等。
陳榮聰指出，港勤公司目前有4艘人員運輸船投入風場建置及運維服務，包含臺港22601、22602、22603、22605號人員運輸船，主要負責人員運輸、補給品運輸和風場警戒任務執行，而沃旭率先與港勤公司簽署了人員運輸船長期運維合約，並通過沃旭環境安全衛生(HSE)稽核，成為沃旭能源合格供應商，總服務天數將超過1000天。
此外，臺港514001號大型平台駁船，可提供風機大型基礎組件和高壓變電站的運輸服務，自今年6月起將與台船環海(CDWE)合作，投入於中能風場建置工程。
至於，臺港12603號拖船主要用於浮標佈放與風場警戒任務，今年8月起將服務於海能風場，另一方面，臺港51601號起重駁船，除提供住宿貨櫃與儲存空間，更具備經CR認證之150噸吊臂，可支持浮標佈放與貨物運輸任務，預計今年4月將與凡諾德公司共同合作投入於大彰化風場佈纜工程。
陳榮聰並指出，台灣港務港勤公司除了船舶服務外，亦於台中港經營全台灣最大面積之離岸風電運維基地，提供辦公場地、倉庫、泊位與露置場出租服務，目前合作夥伴除了海洋風場及海能風場外，沃旭能源更將亞太地區首座離岸風電運維中心設立於基地中，各風場單位也均有海事協調中心(Marine Coordinate Center, MCC)設置於基地，全程監控風場周遭動態。