放棄連任立委投入總統輔選　林為洲曝與侯友宜對話：兄弟一起打拼

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林為洲強調，台灣經過幾次政黨輪替，從國民黨到前總統陳水扁，8年後再次政黨輪替，直到前總統馬英九與總統蔡英文任總統，台灣已經完成平和且對台灣最好的政黨輪替模式，這次若民進黨繼續執政，是打破了政黨輪替模式連做12年，不認為這對台灣整體是好事，最後恐淪為民進黨長期執政，如日本自民黨。
林為洲指出，這次不參選立委，一方面可專心看守國會，在野黨仍然需要力量，另一方面會投入總統大選輔選，也已經跟侯友宜報告過有默契，且立委任期還有8個月，仍然會繼續為新竹縣爭取重大建設。
媒體詢問，跟侯友宜談過，雙方聊了些什麼？林為洲回應，侯友宜給他一句話，並拍拍他的肩膀說「兄弟，我們一起打拼」，他期盼總統大選時，可在全國各地方做到輔選工作。
是否被侯友宜所延攬？林為洲則說，是他主動提起，並思考這些問題，作為少數在野黨他做了很多年，總召、書記長帶少數委員衝鋒陷陣，因此認為總統大選可能更重要。
至於何時跟侯友宜見面？林為洲表示，之前就跟新竹縣長楊文科、侯友宜見過面，自己做決定後就請楊文科與國民黨主席朱立倫報告，最後再去中央黨部進行確定。
最後，林為洲提到，他考量自身在立法院經歷，還有強力競爭也令人擔心，國民黨經初選好像容易扣分，尤其是越激烈的地方，他的選區若初選看來也會很激烈，各方考量後才做出這樣的決定。