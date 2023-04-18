天海祐希愛死台灣了 跪求朋友：算我拜託你！一定要吃酸菜白肉鍋
日劇《絕對不可能 -偵探・上水流涼子的解析-》由天海祐希飾演頭腦敏銳的前律師上水流涼子，以看似不可能的手段完成委託人的任務。天海祐希為了宣傳戲劇接受訪問，訪談中談及台灣，她表示：「我超愛台灣的！酸菜白肉鍋超級好吃！」還推薦要到台灣演出的朋友野田秀樹說：「算我拜託你，一定要去吃！」果然對方也被這美食俘虜，另外還大推鳳梨釋迦，讓一旁從未來過台灣的松下洸平露出羨慕的表情說：「看來得到台灣出外景了！」天海祐希也附和：「特別篇來拍一下吧！」
記者陳雅蘭/綜合報導
《絕對不可能 -偵探・上水流涼子的解析-》描述曾擁有律師資格的偵探上水流涼子，與IQ超過140的搭檔貴山一起完成不可能的任務。天海祐希在記者會上表示，變裝是角色的有趣設定，光是第一集的拍攝就「已經不記得換過幾次衣服」。松下洸平則說貴山是IQ高達140的人物，讓他在介紹角色時，都會下意識挺直背脊，每次開拍前也都會自我催眠：「我IQ140 ！」再投入拍攝。
天海祐希跟松下洸平是首度合作，對彼此都讚譽有加，松下洸平表示當知道是天海祐希飾演涼子，就沒有辦法想像換成別人來演出這個角色，「涼子做的所有事情都很亂來，但不知為何就很優雅。我相信是因為天海祐希的詮釋」。
兩人對拍戲現場的點心印象深刻，光是看到就感到滿滿幸福，當被工作人員詢問「還希望拍戲現場要有什麼」的時候，松下洸平開玩笑許願要一張超過60萬日幣的「按摩椅」，結果立刻被天海祐希吐槽：「不要太過分了！」《絕對不可能 -偵探・上水流涼子的解析-》4月18日起，每週二在KKTV上架更新。