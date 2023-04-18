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青年失業率逼近20％！中國3月失業率5.3%　當局樂觀稱會改善

▲中國就業市場冷颼颼，青年人口在今年三月失業率仍逼近20％。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國就業市場冷颼颼，青年人口在今年三月失業率仍逼近20％。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國有意讓今年經濟復甦彌補疫情期間的損失，只是青年失業率仍居高不下，中國國家統計局公布了今年第一季度中國經濟數據，其中3月份失業率下降明顯，但青年失業率仍為19.6%，幾乎每5人就有1人失業。當局對此強調，隨著經濟恢復，用工需求擴大，青年失業率會逐步改善。

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中國就業市場冷颼颼，國家統計局今（18）發布第一季度中國經濟數據，發言人付凌暉表示，青年失業率上升主要是由於今年的應屆大學畢業生開始進入勞動市場尋找工作所導致，他強調隨著經濟恢復、用工需求擴大，青年失業率會逐步改善。

從失業率來看，中國第一季城鎮調查失業率平均值為5.5%，比上年第四季度下降0.1個百分點，其中3月份全國城鎮失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點；不過年輕人口失業率仍高，今年3月份全中國16-24歲的青年失業率19.6%，比上月上升了1.5個百分點；25至59歲失業率則為4.3%，比上個月回落了0.5個百分點。

付凌暉指出，就今年目前狀況來看，中國整體就業情況是有改善的，他指出在25-59歲就業人口當中，高學歷者失業率是最低的，「這意味著，隨大學畢業生逐漸進入勞動力市場，失業率未來會逐步的降低，總體會改善。」

不過知名中國問題評論人士文昭指出，中國失業率調查方式為「城鎮調查失業率」，包含廣東等地將青年轉移至農村的上山下鄉運動，會將青年臨時安置到農村，錯開城市失業高峰，不讓城市出現搶工作的難看場面，也能避開城市失業人口的調查統計，實際失業黑數恐怕更高。

麥格理銀行集團（Macquarie Group Limited）首席中國經濟學家胡偉俊也認為，隨著畢業生在農曆新年假期後再次踏入就業市場尋找工作，外界預計企業仍不願雇用更多員工，因為就業市場的衰退，消費者多半抱持謹慎心態，導致信心不足持續抑制中國就業市場。
 

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