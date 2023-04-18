青年失業率逼近20％！中國3月失業率5.3%　當局樂觀稱會改善

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從失業率來看，中國第一季城鎮調查失業率平均值為5.5%，比上年第四季度下降0.1個百分點，其中3月份全國城鎮失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點；不過年輕人口失業率仍高，今年3月份全中國16-24歲的青年失業率19.6%，比上月上升了1.5個百分點；25至59歲失業率則為4.3%，比上個月回落了0.5個百分點。
付凌暉指出，就今年目前狀況來看，中國整體就業情況是有改善的，他指出在25-59歲就業人口當中，高學歷者失業率是最低的，「這意味著，隨大學畢業生逐漸進入勞動力市場，失業率未來會逐步的降低，總體會改善。」
不過知名中國問題評論人士文昭指出，中國失業率調查方式為「城鎮調查失業率」，包含廣東等地將青年轉移至農村的上山下鄉運動，會將青年臨時安置到農村，錯開城市失業高峰，不讓城市出現搶工作的難看場面，也能避開城市失業人口的調查統計，實際失業黑數恐怕更高。
麥格理銀行集團（Macquarie Group Limited）首席中國經濟學家胡偉俊也認為，隨著畢業生在農曆新年假期後再次踏入就業市場尋找工作，外界預計企業仍不願雇用更多員工，因為就業市場的衰退，消費者多半抱持謹慎心態，導致信心不足持續抑制中國就業市場。