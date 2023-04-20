《光露營》謝欣穎抱怨鳳小岳做菜沒效率 無奈喊：這樣能吃嗎？
TVBS實境綜藝《光露營就很忙了》16日開播後引發討論，主持群為夯劇《華燈初上》演員林心如、楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝瓊煖、謝欣穎和江宜蓉。謝欣穎、江宜蓉和郭雪芙受訪時，聊到露營過程中，覺得最「瞎」的事情，江宜蓉坦言快被自己笨死，而謝欣穎則是趁機抱怨來賓鳳小岳，直指他無效率的備料，令人看不下去。
記者侯家瑜/台北報導
謝欣穎表示和鳳小岳一起備料時，對方的行徑讓她傻眼，「我看到他切蔥、魚都切很大一塊，我心裡就想說『這樣能吃嗎』，這也太大器了吧！」坦言是擔心食物沒有熟，或是屆時又還要反覆再切一次，認為鳳小岳做菜沒有效率。而江宜蓉則是被謝欣穎、郭雪芙，點名是裡頭最「雷」的成員，她自己也透露有次半夜睡到一半，因為戶外風太大，帳篷上的一片門直接飛起來，「當時是毛毛雨，睡到一半突然覺得帳篷一直被敲打，後來才發現是因為白天時沒有把營釘釘牢，然後我就大半夜默默出去用好。」無奈笑說個人做事個人擔。
謝欣穎日前和劉品言一同到日本遊玩，透露對方很認真在幫自己拍照，拍得也很好看，不過令她想不透的是，2人都在同一地點拍照，自己卻拍得不及對方，所以幫忙拍照時有些壓力，「我還在想說她（劉品言）IG怎麼都沒放我的照片。」而劉品言則說拍照有特地的技巧，人臉必須位在相機裡，九宮格中的「中上」格，拍起來才會好看。