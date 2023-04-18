SOGO打造電商平台　首創一次買週期配、綠色永續專區

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相較同業發展電商起步較早，SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO做事偏保守，沒有完全準備好是寧可不推出的，強調SOGOplus不打價格戰，講究的是商品品質與服務，像是推出百貨獨家「一次買週期配」，部分商品如衛生紙、氣泡水、優格等消耗品，民眾一次購買大量可以選擇逐月出貨。
另外，觀察越來越多消費者重視品牌的價值與理念大於價格，因此打造百貨電商平台少見的「綠色永續專區」，提供永續消費概念的商品齊聚一區，並重視與在地連結，舉辦線上小農展，近期也將準備「屏東好物」特區，幫民眾網羅全台優質小農商品，不僅消費者可以更便利買到在地好物，農友透過友善通路銷售，也符合SOGO堅持的ESG品牌精神。
但如何吸引已習慣到實體店面消費的老顧客也到線上購物？遠東SOGO坦言，因為「跟顧客的距離太近」，如何給誘因確實是一門學問，因此凡是SOGO APP註冊會員（目前有百萬會員），屆時都將省去再次註冊的登錄流程，可一鍵快速登入線上消費，並鼓勵消費者線上買、到店取貨，以減少宅配包材及運輸排碳，4月20日到5月14日，凡到店取貨點數就能5倍送、全站商品不限金額免運、累積消費滿萬點數3倍送、每日有限量秒殺爆品等。